航班预订应用Hooper正在利用AI来预测你的“下一个假期”

位于蒙特利尔前旧服装区的一家锌工厂内的开发应用公司Hopper正在利用AI帮助用户节省旅游中的成本，并预测他们的“下一个假期”。

旅行开发应用公司Hopper将总部选择在蒙特利尔前旧服装区的一家锌工厂内。穿过迷宫式嗡嗡作响的机器和化学容器，Hopper创始人兼首席执行官Fred Lalonde边走边解释了为什么从2009年开始一直租用这个地方。“这个地方看起来很糟糕，却可能是运转数据中心一个最理想的地方。”这座建筑由一个水坝的水力发电提供电能，可以供应便宜的电力，这对于一家把赌注放在大数据上的公司来说再完美不过了。目前，Hooper借助人工智能为用户推荐让旅行成本更低、更个性化的方式。

与其他大多数希旅游网站不同，Hopper的预测似乎显得更加耐心。Brightspark Ventures合伙人、Hooper首个投资者Sophie Forest表示：“这是一家在70%的时间里都会告诉你‘不要下单’的电子商务网站。Hooper就是这么与众不同。”Hooper主要瞄准休闲旅游市场，使用复杂的算法来预测飞行和下单的最佳交易和时间，例如在价格上涨之前或者下滑一定幅度的时候就会提醒用户。

自2015年推出以来，在这个由Expedia（也是Lalonde的前东家）和Booking垄断的、规模达到8000亿美元的旅行预定市场中，Hooper已经后来居上，拥有超过2000万用户。

1月份，Hopper成为美国国内下载量排名第四的旅行应用，仅排在Uber、Lyft和Airbnb之后。44岁的Lalonde和46岁的联合创始人兼首席技术官Joost Ouwerkerk领导的这家公司，如今有120名员工，去年通过预定航班创造了约1500万美元的收入，而且几乎全部都是通过推送通知产生的。

Hooper的客户每天在300多家航空公司间购买超过150万美元的机票，并给Hooper支付每张机票5美元的费用（航空公司支付1％至4％的佣金）。Hopper表示，客户每张机票平均可节省50美元，并声称提前一年的机票预测精确度为95％。相比之下，Kayak预测航班价格只有7天，而谷歌等许多竞争对手只会显示价格是否会上涨，而不是预测是否会有更好的下单时机。

Lalonde在魁北克市渡过了他的童年时期，并且曾经学习过编程。他没有上大学，而是在1993年搬到洛杉矶，在创立Expedia之前成立了一家名为Travel Online的在线机票票务公司。由于无法筹集资金，23岁的他决定搬到蒙特利尔，与他的女友（现在的妻子）、小说家Dominique Fortier住在一起。不久之后，他创立了Newtrade Technologies，用软件替代了酒店预订系统和预订网站之间的传真，该公司在2002年被Expedia收购。

作为曾经在Expedia负责管理酒店产品和交易的高管，Lalonde惊讶地发现，价格是人们决定旅行地点的第一考虑要素。2006年，他离开Expedia公司，建了一个旅行目的地推荐网站，并将Expedia的产品经理Ouwerkerk挖了过来。在头几年，他们缺乏足够资金来使用高性能服务器，但已经开始通过交易以收集航班价格记录和旅行数据。 2011年，A轮融资让他们能够建造一个长期运行的数据中心。2013年，他们有足够的数据开始构建算法。次年，Hopper.com网站上线。

虽然这让网站流量暴增，但人们只对一小部分信息感兴趣，即航班预测。Lalonde意识到用户想在选择目的地之前知道飞行成本，因此他决定关闭这个网站，专心致力于机票预测。他的另一个重要决定是：用户只能在移动设备上使用Hopper。因此，2015年，Hopper移动应用发布。

此前，Hopper已经从Accomplice和Omers Ventures等风投公司那里筹集了8360万美元的资金，并在2016年底，估值达到3亿美元，而且有望扩大公司规模。以人工智能为驱动的在线下单现在已经占到Hopper销售额的25％。Lalonde预计，随着时间的推移，人工智能将会占到75％的下单购买量。

“如果我在2月的时候查看了盐湖城一家四口的旅行，Hooper就会知道‘哦，我想滑雪’。如果是转到丹佛又能节约100美元会怎样？他们正在改变整个行业的供求曲线。” Accomplice合伙人Jeff Fagnan这样说道。

Hooper的大多数用户是有活力的千禧一代，就像24岁的Morgan Avery一样，她是纽约的一位导购员。她在得到了一张从纽约到洛杉矶的164美元往返机票之后，开始使用Hooper。晚餐的时候她收到了来自Hooper的提醒，当时就下单购买了。“Hooper几乎可以确保我能选到最便宜的机票。预订了航班却在一周之后发现降价200美元，这是最糟糕的事情了。”

2017年底，Hopper将其预测和预订的范围扩展到酒店，这可能是一个更大的商机。现在Hooper支持200多家酒店，在美国五大城市的酒店通常有10％至15％的折扣，而且Hooper计划在未来6个月内再扩张15个城市。

Hopper在1月首次推出的机票产品“Secret Fares”，让航空公司可以更快地卖掉低成本的机票，腾出更多时间来销售最后一刻的机票以及商务舱机票，这是航空公司的两大收入来源。Secret Fares售出的机票大约有10-20%的折扣。

现在，Hopper关注的重点是国际扩张（用户可以购买160多个国家的机票）以及支持更多的酒店。Lalonde预计，员工数量到2018年底将会翻倍至200人以上，主要是数据科学、工程设计和客户服务。Lalonde认为，在这个变得越来越孤立的世界中，Hopper可以让旅行成本更低、更方便。

他说：“我们的AI让客户可以提前预定，购买那些也许他们自己都不知道自己想要的产品。”