 智能时代：新进展、新趋势、新举措——第二届世界智能大会下月将在天津举行

4月18日，第二届世界智能大会新闻发布会在北京梅地亚新闻中心举行。发布会宣布，经党中央、国务院批准，5月16日至18日，天津市政府与国家发改委、科技部、工信部、国家网信办、中科院、工程院、中国科协共同主办的第二届世界智能大会将在天津举行。

4月18日，第二届世界智能大会新闻发布会在北京梅地亚新闻中心举行。发布会宣布，经党中央、国务院批准，5月16日至18日，天津市政府与国家发改委、科技部、工信部、国家网信办、中科院、工程院、中国科协共同主办的第二届世界智能大会将在天津举行。大会以“智能时代:新进展、新趋势、新举措”为主题，将举办会议、展览、赛事和智能体验等一系列活动，打造具有全球影响力，集智能会、展、赛和智能体验“四位一体”的国际化平台。

天津举办世界智能大会，加速推进智能科技产业发展，是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的实际行动，是把握智能时代新机遇的战略选择，是落实京津冀协同发展战略的关键一招。相较首届大会，第二届大会有五个特点。

一是突出“世界性”，国家领导人和相关部委负责同志、两院院士、知名学者、著名跨国公司企业家、科研机构、金融机构等智能科技相关领域众多嘉宾将受邀参会。

二是突出“前瞻性”，紧盯智能科技发展前沿。本届大会将举办4场领军人物论坛，打造新思维、新观点的策源地。

三是突出“实效性”，将“以会兴业、以会引才、以会聚财”，努力将大会影响力转化为产业竞争力，推动智能科技产业发展。会议期间，将形成一批战略合作协议，引进一批智能科技领域高端项目，出台一批项目扶持、人才引进、资金保障等方面吸引力更强的新产业政策，全力打造国内最优政策组合，为智能科技产业发展壮大提供支持和保障。

四是突出“体验性”，在上届大会“会、展、赛”的基础上，增加智能科技体验环节，扩大公众参与互动程度。

五是突出“合作性”，大会受到了国家部委的鼎力指导支持，增强了天津办好本届世界智能大会、助推智能科技产业发展的决心和信心。

本届大会共分四个板块，“会”的板块拟于5月16日至18日举办，包括开幕式、3场主论坛和18个专题论坛。“展”的板块拟于5月16日至19日举办，以“开启智能新时代 创造美好新生活”为主题，着重突出展示最新技术、加强互动体验、取得交易成果三大亮点。“赛”的板块拟于5月15日至17日举办，在去年一项赛事基础上，增加为四项赛事，即世界智能驾驶挑战赛、中国智能无人机大赛、开放数据创新应用大赛和2018中国（天津）工业App创新应用大赛。目前，智能驾驶挑战赛已确定73支国内队伍、9支国外队伍参赛，实现了国外车队参赛“零”突破。“智能体验”板块包括智能参会服务、展区智能互动、论坛智能语音服务、智能表演四个方面。