美国国防部更新云计算合约——仍然是赢者通吃

上周，美国国防部提供了其预计总额为数十亿美元的云合同的第二份草案。但这份修改后的版本仍然是赢者通吃的模式。

至顶网软件频道消息： 微软和其他云计算供应商正密切关注估计价值为数十亿美元的美国国防部JEDI云计算合同，目前它正在进行招标流程。

上周，美国国防部提供了其预计总额为数十亿美元的云合同的第二份草案。但这份修改后的版本仍然是赢者通吃的模式。

尽管这份JEDI（联合企业国防基础设施）征求建议书的最终草案要到下个月才会公布，但微软、IBM和Oracle等多家供应商一直在暗暗角力。

JEDI合同旨在通过更新的云计算服务升级原有系统。根据该草案，“JEDI Cloud将向美国国防部及任何特派团伙伴提供企业级的商业IaaS（基础设施即服务）和PaaS（平台即服务），以满足国防部的业务和任务运营的需求。

修改后的草案还规定包含了网络安全计划，并表示提案应该采用多租户、非保密的商业环境，这些环境将在全球运营。

美国国防部还公布了一份围绕着这份合同收集的问题和意见清单，其中包含了超过一千条的意见和问题。（意见收集将于4月30日截止。）

美国国防部并没有表明JEDI的价值，但我看到了“数十亿美元”的估计值。

正如一些评论和以前的报告所指出的那样，有一些人担心赢者通吃的做法并不是最好的主意。多厂商云从天性上来说可以为客户提供更高的弹性。业内观察人士曾表示，亚马逊凭借其在云计算领域的主导地位，成为单一供应商的机会非常大。

美国国防部官员否认任何供应商受到青睐或“被预先选定”。他们还表示，虽然合同是单一赢家合同，但它不是唯一合同，这意味着多个合作伙伴可以联合进行投标。他们还澄清说，JEDI合同不是美国国防部唯一的云计划；如FedScoop.com所述，它将补充其他的云合同。

有一些人曾经公开并在私下的场合中表示担心，美国国防部的单一来源要求会导致它在单一供应商赢家上锁定十年。彭博社本月早些时候报道说，基本合同实际上是两年，还有四个两年的选择权。

微软不会直接评论它是如何参与JEDI采购流程的，但该公司的发言人确实贡献了微软全球公共部门和行业企业副总裁Toni Townes-Whitley的声明：

“我们相信，微软独特的混合方法可以提供从总部到战术优势的企业云功能，并能够最有效地支持国防部完成其使命。我们期待竞争JEDI云合同并继续向国防部提供我们最新的商业创新。”

据估计，美国国防部将在9月30日之前签署最初的两年合同。