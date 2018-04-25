SAP首次云季度销售额超十亿美元后 底气十足

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来源：The Register2018-04-25 16:05:08
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至顶网软件频道消息：SAP公司首次云季度收入超10亿美元后，公司的高管终于可以挺胸傲视群雄了，而且还直接叫板竞争对手Salesforce。
德国ERP企业SAP的第一季度并未完全如愿以偿：收入达52.6亿美元，同比持平，尽管云计算收入达到了10亿美元的里程碑，但仍处于追赶竞争对手阶段。
SAP收入的最大份额是软件许可证和支持，同比下降4％至33亿美元，而销售则连续第二个季度收缩。首席财务官Luka Mucic在电话会议上称这是与预期“完全一致”的 。
多云方面，订阅和支持收入跃升18％至11亿美元。新的云预订同比增长14％，达2.45亿美元。
增长毫无疑问令市场感欣慰，市场预计会将新的云预订作为成功的度量，而分析师去年曾对指标下降表示过担忧（https://www.theregister.co.uk/2017/10/19/sap_reassures_market_that_cloud_is_sustainable_as_bookings_slow/）。
首席执行官Bill McDermott在收益电话会议上明确表示，他的意图是在CRM市场追赶Salesforce。
他做出预测时表示，”我们将重新夺回CRM龙头地位。曾有一段时间某一市场领导者在CRM市场占据主导地位；有人说这是不能被颠覆的。再在这里说一遍， 我们想要CRM。我们想要CRM。“
McDermott表示，SAP希望“帮助传统CRM走传统数据库的路”，他认为竞争对手“没有ERP，所以必须拿出一些方法来连接客户系统里所有的复杂性”。
他表示，“我们将重塑整个CRM类别。”他称客户在试图从ERP系统中获取数据时不会被“降级到过时的SaaS平台”。
这些说法有没有道理呢，竞争对手Salesforce在截至1月31日的第四季度收入为28.5亿美元，同比增长21％。所有这些业务都是由云服务和许可证产生的。
McDermott先生推出SAP将为客户提供“开箱即用的无缝整合”的想法，这种无缝整合是 “整个价值链”的连接流程，此信息将在6月份的SAP SAPPHIRE上成为重头戏。
ERP商务套件S/ 4HANA的销售额同比增长了43％，共有8300个客户，本季度新增了400个客户，其中40％是全新的。
但有人就本季度的交易规模问起McDermott，指本季度一半的交易小于一百万，18％大于五百万；而2017年第四季度该数据分别为40％和30％。
McDermott则反驳说，这个“大迹象”表明，公司在“销量驱动的季度”里最终还是获得了盈利，他表示，在之前的ERP销售里面，供应商需要“季度收官时的大笔交易”。显然，SAP的第一季度无关紧要。
SAP还提升了展望预期以反映本月早些时候成功收购了Callidus（https://www.theregister.co.uk/2018/01/30/sap_callidus_acquisition_cloud_revenues/）的事实。
SAP营业利润从去年同期的6.73亿美元增至10亿美元，净利润增长了33%，达7.08亿美元。
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