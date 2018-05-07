阿里巴巴财报超预期 阿里云业务大涨103％

阿里巴巴的电子商务市场和数字服务帝国在第四季度继续保持强劲增长，轻松击败华尔街的预期。

至顶网软件频道消息： 阿里巴巴的电子商务市场和数字服务帝国在第四季度继续保持强劲增长，轻松击败华尔街的预期。

该季度阿里巴巴收入61.9亿元（即9.9亿美元），与去年同期相比增长了61％，分析师此前预期的增幅为53％。阿里巴巴取得令人印象深刻的销售业绩，主要是积极扩张的战略成果。

不过，该季度阿里巴巴的运营利润率下降10％，主要是因为投资一些不断增长的关键部门，这也促使阿里巴巴核心的电子商务业务在第四季度增长了62％，达到533亿元人民币（即82亿美元）。数字媒体和娱乐部门销售额增长了34％，达到53亿元人民币（即8.4亿美元）。

但迄今为止表现最强劲的，要数阿里巴巴的云计算业务。该部门在第四季度收入猛增103％，达到44亿元人民币（即6.99亿美元）。相比之下，市场领导者AWS在同一时期的销售额增长了49％。

诚然，阿里巴巴在第四季度的云收入相比AWS的54亿美元来说只是很小一部分，但如果该部门能够保持目前的增长速度，未来几年就可以大幅缩小差距。

据悉，阿里云在第四季度推出了316种新产品和功能，其中许多功能专注于如人工智能等较为火热的领域。

因此，阿里巴巴已经成为中国基础设施即服务领域的领先企业，根据IDC的统计数据，截至2017年上半年阿里巴巴的市场份额几乎达到48％，而上一年同期是接近43％。为了保持云业务的快速增长，阿里巴巴也越来越多地将目光投向了国际市场，最近阿里巴巴在印度尼西亚新增设了一个数据中心。目前总共在18个地区建有运营设施。

阿里巴巴在财报中表示："我们看到了客户和收入的巨大发展动力以及多样化，并将通过开发增值产品和功能，投资以进一步扩大市场。"

预计在未来，公司将继续保持这一发展势头。今年收入的增长率高达60％，如果排除最近收购的公司，收入增长在50％以上，这远高于分析师预计的37％的增幅。