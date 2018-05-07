谷歌云平台迎来大客户：将托管Twitter近300PB Hadoop大数据集群

Twitter公司首席技术官Parag Agrawal在今天下午发布的一篇博客中透露，Twitter计划将其部分基础架构迁移至Google Cloud Platform上。该高管称，此举旨在解决"我们服务不断增长的需求"，尤其是围绕分析方面的需求。

至顶网软件频道消息： 谷歌的云业务正在迎来也许是最高知名度的客户之一。

Twitter公司首席技术官Parag Agrawal在发布的一篇博客中透露，Twitter计划将其部分基础架构迁移至Google Cloud Platform上。该高管称，此举旨在解决"我们服务不断增长的需求"，尤其是围绕分析方面的需求。

该项目有两个重点。Twitter计划迁移用来保存不常访问数据的冷存储系统，以及多个开源分析框架Hadoop部署。Agrawal表示，这些集群在数以万计的服务器上托管超过300PB的数据。

这表明Twitter与谷歌围绕云方面的合作规模很大。然而Twitter方面表示，迁移的系统只占整个基础设施很小一部分。据报道，目前Twitter大部分系统都保留在自己的数据中心内。

至于技术方面的迁移，Agrawal预计采用Google的云从长远角度来看将提供多项运营优势。"此次迁移完成后，将加快容量配置，提高灵活性，覆盖到更广泛的工具和服务生态系统，完善安全性，以及增强灾难恢复能力。"

对于谷歌来说，该协议并不仅仅只是一份合同那么简单。事实上，像Twitter这样知名公司选择了谷歌的平台，相当于谷歌针对AWS和微软这个两个公有云领域顶尖竞争对手取得的一次巨大胜利。

就在Twitter宣布这一迁移消息的三天前，谷歌刚刚与另一家领先科技公司Fitbit 签署了云计算协议。作为该项目的一部分，健身追踪器制造商Fitbit将使用谷歌的平台来处理设备收集的生物识别读数，并将其与电子健康记录结合起来用于医疗目的。