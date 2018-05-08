Facebook聘请知名大学教授 在美国增设两个AI实验室 

据《纽约时报》报道，Facebook将在美国开设两家人工智能(AI)实验室。实验室将设立在美国西雅图(亚马逊总部所在地)和匹兹堡。

至顶网软件频道消息： 据《纽约时报》报道，Facebook将在美国开设两家人工智能(AI)实验室。

实验室将设立在美国西雅图(亚马逊总部所在地)和匹兹堡。

据报道，Facebook在聘请了华盛顿大学和卡内基梅隆大学的三位人工智能/机器人教授之后决定开放这一实验室。

Facebook首席技术官Mike Schroepfer表示，这三人将负责招聘更多员工并对他们进行培训。“我们基本上都瞄准了那些人才聚集地，”他说。

其中一位教授、华盛顿大学的Luke Zettlemoyer曾在2017年表示，他拒绝了谷歌给出他大学工资3倍的offer(根据《纽约时报》的公开记录，这笔费用是18万美元)。

目前Facebook已经在门洛帕克、纽约巴黎和蒙特利尔都设有官方人工智能实验室，但也有一些Facebook人工智能研究人员分布在特拉维夫，伦敦和其他地方。

在过去几年中，Facebook、谷歌、亚马逊、苹果、DeepMind和优步等高科技公司在大学中挖掘了数百名顶尖教授，争抢这一领域最优秀的人才。

这些科技巨头们提供的薪酬要远高于学术界能给的薪酬。Elon Musk的OpenAI研究公司有些员工的年薪超过100万美元，而且这是一个非盈利机构。

有人担心，从长远来看大学人才流失会产生负面影响，因为学校会没有足够多的教职员工来教授下一代人工智能爱好者。

Facebook没有对此立即做出回应。