微软Build大会全面拥抱人工智能：Azure Machine Learning以及更多

微软是否需要证明人工智能对其成功，甚至是Windows的成功都至关重要？今年的开发者大会给出明确答案。

至顶网软件频道消息： 微软是否需要证明人工智能对其成功，甚至是Windows的成功都至关重要？今年的开发者大会给出明确答案。

在最初几届微软Build大会上，一切内容皆以Windows为绝对核心。但经过多年发展，Build大会的涵盖范围不断扩大，如今已经成为微软旗下最为广泛的年度开发者盛会。今年的Build大会于西雅图召开，其中满载与数据及人工智能技术相关的公告与演示。事实上，事实证明数据与人工智能技术不仅决定着微软的命运，甚至连Windows的未来都将高度依赖于二者。

在人工智能方面，本次大会带来了海量资讯，我们甚至不知该从何说起。幸运的是，微软公司的Matt Winkler发布的个人简报帮助我们更深入了将人工智能公告串连起来，让我整理出比较顺畅的说明思路。

我对AML与HAM抱有深厚兴趣

首先让我们从最复杂，但可能也是最有趣的部分谈起：这就是此次公布的Azure Machine Learning硬件加速模型（即AML与HAM）预览版本。请注意，微软公司并没有发布官方的缩写方式，但我觉得这样能够节省一点篇幅。

AMLHAM是微软公司内部项目Brainwave带来的直接成果，且完全植根于现场可编程门阵列（简称FPGA）硬件技术。下面，让我们对这些术语进行一一解读。

F、P……什么来着？

是FPGA，这是一种可编程芯片——具体来讲，这类芯片允许客户对其线路走向进行编排。由于此芯片由大量逻辑门构成，而且编程不再需要在制造车间内完成，而可由客户自行执行（也就是‘现场’说法的由来），也就成了所谓“现场可编程门阵列”。

由于FPGA并非针对特定应用进行硬性线路设计，因此其制造工艺比专用集成电路（简称ASIC）通用性更强且成本更低。然而，由于自定义编程当中实现的算法仍然以硬件为基础，因此与纯软件实现方式相比，FPGA能够显著提升算法性能。事实证明，机器学习算法也属于FPGA可加速的算法范畴。正因为如此，我们可以基于FPGA架构部署机器学习模型，从而构成所谓Azure Machine Learning硬件加速模型。

如何处理代码？

但是，我们该如何对FPGA进行编程？事实证明，这项工作在难度上甚至与设计芯片差不多。而Brainwave项目正是为了解决这个难题而生：其能够采用深度学习模型，并将其编译成编程FPGA以实现模型所需要的指令。

微软公司表示，FPGA的模型加速性能实际上要比GPU还快一点，因此AMLHAM有可能构建起一套速度极快的AI基础设施。此外，其使用成本也更为低廉：微软公司表示，FPGA加速模型的性价比要比传统解决方案高出5倍。

迈出第一步

在初始阶段，AMLHAM还无法将任意深度学习模型汇编至FPGA当中。相反，其提供FPGA加速下的ResNet50栻工，可用于各类图像处理应用。当然，这还仅仅只是第一步。

顺带一提，Google Cloud Platform的云TPU同样提供硬件加速型模型，但TPU仅针对谷歌自家的TensorFlow深度学习框架，且无法在其它算法库中广泛使用。在另一方面，AMLHAM则拥有框架中立性优势。

您的工具包即将到达

除了基于AMLHAM的ResNet50模型之外，微软公司还推出了用于视觉、文本与预测处理的Azure Machine Learning“工具包”预览。这些工具包既非配备简单API的完整模型，亦非原始算法（不像是CNTK或TensorFlow中提供的那些算法）。相反，其中提供的是专门面向特定应用的定制化模型。

举例来说，您可以利用Scognitive Service视觉服务识别物、动物以及事物对象，面通过扫描照片发现其中的小狗。与此不同，视觉工具包则更进一步，能够根据小狗用例进行定制化，而后扫描照片并识别出其中的具体小狗品种。这些工具包将以Azure Machine Learning的pip可安装扩展方式提供。

还有更多

除了以上公布的预览版之外，第一天的主题演讲还展示了一系列人工智能技术突破：

Azure Machine Learning/ 物联网集成，展示了如何在边缘（物联网设备上）实现机器学习、评分与推断 ——这意味着人工智能将不再仅仅立足于云端。

——这意味着人工智能将不再仅仅立足于云端。 新的 Azure Machine Learning SDK 与 Hyperparameter Tuning （即超参数调整，允许对机器学习算法中的参数值进行自动优化与设置）。

Azure Machine Learning SDK 可将 Azure Machine Learning 模型部署在 Azure 容器实例、 Azure Kubernetes 服务以及 Azure Batch AI 当中，从而实现训练与评分。

Azure Machine Learning 一套用于实验管理的 Web 托管用户界面，其可移除对独立 Azure ML Workbench 应用的依赖性。

Web 利用之前提到的 SDK 对 Azure Databricks 与 Azure Machine Learning 加以整合，从而立足 Azure Machine Learning 环境对基于 Spark MLlib 的机器学习模型进行训练与部署。

当然，还有Cosmos DB……

接下来，微软公司还针对其基于云的全球分布式多模数据库Azure Cosmos DB发布了一系列公告。

在我看来，其中最重要的两项公告是该数据库将能够在全球范围内实现“多主”功能，同时对各组容器进行吞吐量调配。

其中多主功能允许用户在各个服务区进行写入与同步，同时保持数据一致性。顺带一提，这项功能绝对非同小可。一旦此项功能全面投入使用，微软可能会利用其夺取原本被Amazon DynamoDB以及Google Cloud Spanner所占据的市场份额。

调配功能允许用户为数据库集中分配吞吐量资源，而不必再针对各独立表执行此类操作。如此一来，Cosmos DB将能够在小型数据库场景下实现更低使用成本，这是因为每个表所需要的最小吞吐量乘以数据库内的表总数之后，最终结果往往要远高于实际需要的总体预配置吞吐量。以组为单位进行容器吞吐量设置很好地解决了这个难题，同时亦有助于推动更大规模的Cosmos DB采用，因为各单一表的吞吐量开销将不再带来夸张的整体成本支出。

重磅内容很多，但我们也需要通用版本除了预览版之外，微软方面此次发布了三项全新Cosmos DB功能的通用版本：

一套批量执行器库

一个异步 Java SDK

一个 VNET 服务端点

在一周前微软公布的第三季度周报当中，微软公司CEO Satya Nadella指出，Cosmos DB的年化收入已经超过1亿美元，且这一目标的实现在一年之内即告实现。他同时表示，他“从未见到过发展如此迅速的此类规模化产品”。

这确实令人印象深刻，但Cosmos DB仍有很长的道路要走。此次Build大会应该对此有所帮助，新的配置模式将给更多客户带来经济收益，同时亦将鼓励开发人员参与到项目贡献当中。

奔跑吧，人工智能！人工智能距离真正成熟同样还有漫长的距离，Azure Machine Learning平台在很多方面也仍然不够成熟、不够完善（当然，其它竞争产品也好不到哪去）。不过如今的公告正陆续出炉，并帮助微软实现Azure旗下Cognitive Services、Machine Learning与分析技术的统一。当这项统一工作完成之后，相信其采用率将得到显著提升。

因此，根据今年的情况来看，微软选择“Build”为自己的大会命名显得非常合适。



