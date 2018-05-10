报道称：Facebook已成立专门的人工智能道德团队

人工智能将在未来几十年对世界产生深远影响，Facebook希望监管机构和公众知道他们现在正在采取措施确保人工智能的安全性和道德发展。Facebook目前在其平台上使用人工智能，例如利用人工智能识别照片中的人脸，检测可能有自杀倾向的人，并删除低俗的内容。

至顶网软件频道消息：根据CNBC报道称，Facebook拥有一支专注于人工智能开发伦理的“特殊”团队。

人工智能将在未来几十年对世界产生深远影响，Facebook希望监管机构和公众知道他们现在正在采取措施确保人工智能的安全性和道德发展。Facebook目前在其平台上使用人工智能，例如利用人工智能识别照片中的人脸，检测可能有自杀倾向的人，并删除低俗的内容。

过去几周，这家社交巨头受到Cambridge Analytica数据丑闻的审查。据报道，Facebook成立了专门的人工智能道德团队，以确保其人工智能算法是公平的，并且让所有人都受益。

目前还不清楚这个团队中有多少人，但据报道称，团队成员是与Facebook其他团队协作的。

Facebook研究科学家Isabel Kloumann表示：“我们会回头看看，说，‘我们能够积极主动地解决这些问题，在我们发布对任何人口群体是公平的任何给定产品之前了解这些问题，这一点很重要。’”

Kloumann的团队还开发了一个名为“公平流”（Fairness Flow）的软件，分析用于训练人工智能系统的数据。

DeepMind（谷歌在2014年收购）和微软等公司也都有人专门负责人工智能道德，而执法武器制造商Taser上周也宣布成立了自己的人工智能道德委员会。

Google也有一个专门的人工智能道德委员会，但尚不清楚这个委员会有哪些成员、多久会面一次、以及他们主要做什么。