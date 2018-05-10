Google I/O大会：谷歌研究院（Google Research）变成谷歌人工智能（Google AI）

谷歌已经将整个谷歌研究院（Google Research）部门重新命名为谷歌人工智能（Google AI），该公司正在积极发展新兴的人工智能领域。

至顶网软件频道消息：谷歌已经将整个谷歌研究院（Google Research）部门重新命名为谷歌人工智能（Google AI），该公司正在积极发展新兴的人工智能领域。

谷歌是在本周的Google I/O开发者大会之前宣布这一调整的，此举表明谷歌对于人工智能有多么重视，它包含了诸如计算机视觉、深度学习和语音识别等技术。

谷歌是通过一篇博客文章宣布这一消息的，谷歌表示该公司在过去几年中，几乎已经在所有的事情上使用过机器学习。

Google AI Communications 的主编Christian Howard 写道：“为了更好地反映这一使命，我们正在‘谷歌人工智能（Google AI）’的旗下统一我们的各项工作，包含了谷歌公司内部各种最先进的研究。”

谷歌调整了谷歌人工智能（Google AI）的主页，以便发布关于各种主题的研究报告、正在进行的人工智能的故事以及其他人可以使用的开源资料和工具。旧的谷歌研究院（Google Research）网站重定向到新的谷歌人工智能（Google AI）网站。

作为此次调整的一部分，谷歌还将Google Research Twitter和Google+频道也更名为谷歌人工智能（Google AI）。

这次更名让一些计算机科学家感到困惑，斯坦福大学的机器学习、人工智能和基因组学研究人员Volodymyr Kuleshov表示，这样称呼谷歌的计算机科学研究人工智能似乎是错误的。

他写道：“据我所知（当然我可能搞错了），谷歌研究院（Google Research）刚刚改名成了谷歌人工智能（Google AI）。”他写道：“那所有那些关于系统、加密、经济等等的工作怎么办？把谷歌的计算机科学研究称为‘人工智能’似乎是错误的。”

这次的调整出现在上个月的重新洗牌之后，Jeff Dean在那时被任命为谷歌人工智能的负责人。谷歌的联合创始人Sergey Brin在此之前也呼吁小心关注人工智能的发展。