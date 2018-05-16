从云计算到人工智能，甲骨文转型中的“佛系”心态

5月，旧金山红木城甲骨文总部，又是一年一度的甲骨文全球媒体日。由于地处地中海气候区，这里不仅拥有能够治愈一切的加州阳光，还有一年四季清爽舒适的气温。这大概是41岁的甲骨文，这么多年来始终能在每一个重要的转型关口都走得不急不躁的原因。

5月，旧金山红木城甲骨文总部，又是一年一度的甲骨文全球媒体日。

坐落于美国西海岸的旧金山湾区，由于地处地中海气候区，这里不仅拥有能够治愈一切的加州阳光，还有一年四季清爽舒适的气温。即便是即将入夏，也仍是天高气清。

这样一个地方，确实很难让人焦躁得起来。这大概也正是41岁的甲骨文，这么多年来始终能在每一个重要的转型关口都走得不急不躁的原因。

回看过去云计算快速发展与落地的这10年，甲骨文的脚步一直就如旧金山的气候一样，不跟风，不焦虑，稳步向前。从产品、到服务，再到自身的转型，甲骨文从基本功打起，迈出的每一步都基于云，如今可以说已经是一个彻底的云计算公司，并且成为全球唯一一家能够提供IaaS、PaaS、SaaS整套服务产品组合的供应商，为全球190多个国家和地区的企业，每天处理超过550亿项事务。

而当下，面对人工智能、机器学习、区块链等一系列层出不穷的技术所带来的这一轮更加声势浩大的商业变革时，甲骨文所表现出来的状态仍然是“淡定自若”。

自治式数据库：让管理员从繁杂的工作中解放出来

就在去年，当所有风口都指向了人工智能，几乎所有企业都蜂拥而上时，甲骨文一直没有太大的动静，但这并不代表它对此漠不关心。甲骨文全球副总裁及中国区应用软件总经理潘杰君此前曾向至顶网记者解释：“在甲骨文看来，人工智能并不是一个独立的产品，更重要的是落地。因此，甲骨文希望能够把人工智能的元素植入到应用场景、应用环境中，利用人工智能的技术优势为客户提供更好的服务。”

后来的事实证明，甲骨文的确是沿着这样一条路线一步步地布局。今年年初，甲骨文提出了“红科技”这一全新的概念，意在将人工智能、区块链、机器学习等一系列黑科技，通过甲骨文的IaaS、PaaS、SaaS服务，真正落地和应用到企业中，赋予企业稳定可靠的IT能力。

为此，以人工智能作为服务核心，甲骨文在今年3月推出了“红科技”中的第一员大将——自治式数据库云。

据甲骨文CEO Mark Hurd在全球媒体日上介绍，自治式数据库在云上就能自主打补丁、维护自己的生命周期，同时还能保障高可用性和安全性。这意味着，企业可以为此减少大量人力需求，无需人工调优，只需要负责梳理自己的数据即可。这为数据库管理人员省去了诸多调优、运维等繁杂的工作。

甲骨文CEO Mark Hurd

比如，当企业想要提取日常报告或实时查询所需数据时，就可以通过自治数据库在没有数据库管理员手动调优或干预的情况下，自动、透明并且持续地生成索引。而数据库管理员就能够将更多的精力放在与企业业务相关的工作中，如数据建模、集成新的数据来源、应用程序调优和端到端服务水平管理等等。

“可以说在自治数据库云中，超过一半的数据分析和交易都可以交给人工智能来做。”甲骨文Andy Mendelson表示。

此外，据他介绍，甲骨文自治数据库云还允许用户在高强度使用期间调用更多CPU，在峰值结束后缩减规模，甚至彻底关闭处理功能，从而灵活调用CPU，减少额外的存储成本。

更多自治云平台服务：加速企业数字化转型

在此基础上，为了进一步增强业务使用者的能力，甲骨文也将人工智能、机器学习、区块链等技术融入到了针对财务、人力资源、供应链、制造、商业、客户服务、营销和销售专业人士的Oracle云应用程序中，使得企业可以通过云端快速地部署新的软件。

在全球媒体日活动上，甲骨文宣布推出了自治分析云（Oracle Autonomous Analytics Cloud）、自治集成云（ Oracle Autonomous Integration Cloud）和自治可视化构建器云（Oracle Autonomous Visual Builder Cloud）。凭借内置人工智能和机器学习算法，从而帮助企业更加便利地开发和部署现代应用软件，同时集成并分析企业的关键数据。

“通过将人工智能和机器学习嵌入到云服务中，可以帮助企业以革命性的方式进行创新，大幅度地削减运营成本，同时提高生产力并降低风险。”甲骨文云平台开发执行副总裁Amit Zavery指出。

其中，自治分析云将机器学习、自适应智能和服务自动化相结合，建立了一个可以打破人、地点、数据和系统之间障碍的分析平台，从根本上改变人们分析、理解和利用信息的方式；自治集成云通过结合机器学习、嵌入式最佳实践指引和预先构建的应用软件集成和流程自动化，可以支持跨越多个甲骨文和非甲骨文 SaaS及企业本地应用软件的业务流程；自治可视化构建器云则可以让业务用户和开发者在无需编写代码的情况下构建应用程序，从而加快移动和网络应用程序的开发和部署。

据了解，甲骨文还将在今年晚些推出更多的自治服务，主要侧重点是移动与聊天机器人、数据集成、区块链、安全与管理和额外的数据库工作负载，包括联机事务处理（OLTP）等等。

落到服务层面，Hurd还宣布了甲骨文将向所有Fusion SaaS客户免费提供甲骨文白金级支持，并根据客户的特定需求推出一套新的定制化支持服务。具体而言，甲骨文SaaS应用软件客户不仅可以免费使用新的SaaS支持服务，还可以根据自己的业务需求进行添加并选择购买服务，而不需要为不必要的捆绑服务进行消费。在帮助客户高效推动业务创新的同时，相对性地降低成本。

用自己的节奏和方式为每一次变革蓄力

所以说，甲骨文这么多年来面对各种“大风大浪”都能始终保持着“佛系“的心态并不是没有原因的。一方面，它的技术底子够硬，另一方面，它的服务够贴心。

而除此之外，我们发现，甲骨文在人才储备和技术生态方面也一直颇为用心。举两个例子：

2014年，甲骨文成立了Design Tech High School（d.tech），并向所有加州学生开放。校园就在甲骨文总部园区内，装饰风格均由学生们自己设计，同时许多甲骨文员工也都是这里的老师。成立3年多来，d.tech一直在鼓励学生利用设计思维的方法尝试解决现实生活中的问题，以此提高他们的创造力。

除了理论课程，在Design Realization Garage里，学生们还可以选择自己感兴趣的任何项目，几人成组设计作品，参赛甚至创业。手工制作的校园logo滑梯、人类的DNA模型，帆船动力系统模型、搬运机器人……全部都出自学生之手。

不仅如此，今年3月份，甲骨文还在美国奥斯汀设立了甲骨文云计算园区，以此作为甲骨文云的销售创新客户体验中心。在全球媒体日上，来自园区云计算解决方案中心的技术工程师们还展示了诸多基于甲骨文云平台的智能产品。譬如集成了智能语音聊天机器人的员工自服务系统、连接患者与医疗健康中心的智能解决方案、基于AR的商品识别软件等等。

据了解，甲骨文云解决方案中心是甲骨文面向云和数字化转型而成立的新部门，通过改变与客户的交互方式，拉近双方的距离，帮助客户更好地实现数字化转型。

可以看到，进入“中年”的甲骨文并没有“油腻感和焦虑感”，它正在用自己的节奏和方式为现在及未来的每一次变革蓄力。