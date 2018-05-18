UCLOUD季昕华：坚持中立，为梦想者圆梦

在UCloud主办的Think in Cloud 2018大会上，UCLOUD CEO季昕华再次强调了UCLOUD保持中立的原则，要为梦想者提供更多更好的服务。

至顶网软件频道消息： 最近在云计算圈流行“两种云”的说法。UCLOUD CEO季昕华在日前举行的Think in Cloud 2018大会上对“两种云”做出了新的解释，他认为，世界上存在的两种“云”：一种是与客户业务竞争的云，另一种是不与客户业务竞争的云。Think in Cloud大会是UCLOUD一年一度最大的市场活动之一，季昕华虽然语气戏谑，却巧妙地重申了UCLOUD的第三方中立特点。

近年来中国公有云服务市场得到高速发展，BAT等互联网巨头纷纷重资投入。由于它们资金和技术都非常雄厚，给市场上其他不属于它们体系中的公有云服务商带来了不小压力，作为独立云服务商存在的UCLOUD自然也感受到了压力。不过，在季昕华看来，这些巨头由于存在不少关联公司，它们与很多潜在的客户业务会存在业务竞争关系，会影响客户的选择，而这就给予了作为独立云服务商存在的UCLOUD机会。实际上，“中立、可信赖”与“永不涉足客户业务”一起共同构成了今天的UCLOUD参与公有云服务市场竞争的差异化优势。

UCLOUD CEO季昕华演讲

为梦想者赋能

在大会上，季昕华做了《时代需要梦想者，也需要有人为梦想者赋能》为主题的演讲，他表示UCLOUD愿意扮演为梦想者赋能这个角色。”

演讲中季昕华将梦想者分为三类，即互联网公司、传统企业和政府，UCLOUD分别针对这三类客户提供差异化的解决方案。比如，针对高速成长中的互联网，重点提供全球化运营解决方案，包括全球网络加速产品、全球运维管理通道、网络流分析等。其中，为了支持中国企业全球化运营，UCLOUD在国外建有10个数据中心，目前主要布局在亚洲和欧洲，接下来会进军非洲和南美。针对传统企业，则重点提供业务云化、数据能力云化以及利用云服务快速支持业务创新；针对政府，则重点帮助落实国产自主可控的IT技术。

而针对近期颇受关注的自主可控这个话题，季昕华特别强调说，“不要简单地把利用开源软件就理解为自主可控，比如其中有些代码都没有人看过，如何谈自主可控。我们认为真正的自主可控是建立在自己的能力上。”

他说，UCLOUD一直非常重视自主可控的能力建设，目前UCLOUD无境外投资，所有源代码都自主可控，这些都为UCLOUD拥有可持续自主发展的能力奠定了非常好的基础。

值得一提的是，UMCLOUD的回归在一定程度上也与UCLOUD对自主可控的关注有关。UMCLOUD原本是UCLOUD与Mirantis在2016年联合成立的一个以OpenStack为主营业务的合资公司。后来，UCLOUD回购了Mirantis在该公司中持有的所有股份。季昕华还透露，UMCLOUD已经与数人云实现了合并，将以一个公司对外服务。不过，目前新公司的正式名称尚未公开对外。

为未来布局

采访中，季昕华告诉至顶网记者，这些年看起来公有云市场竞争激烈，但是它们的感受并不明显。据悉，公司成立6年来，已经在全球建立了24个数据中心（其中中国有14个），拥有了8万家企业客户，服务超过10亿最终用户，业务领域也从早期的游戏，到后来的电商、直播、教育等，一步步走过来，发展也非常稳健。这一成绩的背后是UCLOUD始终坚持了两个基本原则：永不涉足客户业务，保障客户数据的安全。同时，紧贴用户需求，不但探索创新，推出各种用户需要的云服务。

“用户需求就是我们的下一个产品。”季昕华说。

安全屋就是一个很好的例子。形象地说，安全屋就像给数据交换的双方提供了一个黑匣子，双方可以使用数据来满足自己的需求，但并不能完整地看到这个数据。 “数据流通起来才有价值，为了让数据安全的流动，我们坚持中立（也就是不涉足客户业务），从技术上保障他人看不到（安全屋），如果有他人看了客户知道（区块链）。”季昕华介绍说。

安全屋这一云服务功能的背后是英特尔最新的SGX和UCLOUD自己的区块链技术的结合。实际上，类似这样的创新在UCLOUD并不少，在大会上UCLOUD介绍近期已经或即将推出的服务，包括数据方舟、柳叶刀、海象、DB GO、PATHX、罗马以及灯塔。

UCLOUD近期推出或即将推出的新服务

季昕华说，在技术的探索方面，UCLOUD从不敢放松。比如，在区块链方面UCLOUD从2016年起就开始在区块链上面开展研究，所以在有今天的安全屋，同时还确立了完成的CBA（Cloud、Big Data、AI）战略。另一方面，是积极寻求与合作伙伴的合作。在本次大会现场，UCLOUD还分别举行与英特尔和与思科的战略合作签约仪式。其中与英特尔的合作除了安全屋外，还有AI以及异构计算等，而与思科就集中物联网与云的连接上。而所有的合作都是基于用户需求的。

回顾UCLOUD 6年的发展经历，季昕华告诉记者，“这6年中，我们坚持不变的一点是为梦想者服务的宗旨，而变化的是响应客户的需求不断推出各种服务，从游戏到电商、到直播，再到教育、金融等传统行业。”