经过一番“折腾” Verizon公司表示将全面采用AWS

还有谁能够与三大云巨头（外加甲骨文与IBM）匹敌？

至顶网软件频道消息： Amazon Web Services方面已经公布又一位重要客户：Verizon。

这家美国电信巨头之所以如此重要，是因为其原本有意推出自己的云计算解决方案。早在2011年，Verizon公司就曾以11亿美元收购Terremark，希望在后者的助力之下构建云业务体系。

但实际情况与预期完全相反：Verizon方面甚至没能真正发挥Terremark的作用，并于2016年将大批数据中心出售给Equinix。2017年，该公司将自有云业务全部出让给IBM。

但在完成这一系列销售之前，Verizon公司就已经与AWS有所互动--而且很明显，AWS对于自己的产品一直极具信心。

如今，AWS热情满满地宣布，Verizon方面"正在将1000多款关键性业务应用程序与数据库后端系统迁移至AWS当中。"

不过Verizon公司采取了更为开放的选择态度，即将AWS称为"首选"云，而非惟一云。这种作法非常明智，因为客户当然应该根据自身特定需求选择最适合的云服务方案。

Verizon公司在云业务领域的失败可谓在意料之中。世界各地的电信企业都在努力打入这一全新市场，而思科、惠普以及VMware已经先后遭遇失败并放弃自己的公有云业务。其中惠普与VMware开始转而同微软及AWS开展合作。

现在的问题在于，其它厂商还是否有机会追赶这两大云巨头的发展脚步。谷歌与甲骨文经营困难，IBM则正着手关闭其云计算业务。但必须强调的是，目前各追赶厂商主要面向通用型基础设施即服务领域，而非将大型云环境的优势与超大规模软件服务有力结合起来--后者也许是它们惟一的超越机遇。