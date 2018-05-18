第二届世界智能大会主论坛圆满收官：智能就在你我身边

5月17日上午，一场关于“智能科技如何创造新生活”的圆桌对话，为大会主论坛画上了一个圆满的句号。

5月16日-19日，第二届世界智能大会在天津梅江会展中心举行。大会由国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和天津市人民政府共同主办，，吸引了来自全球 17 个国家和地区的1800多位人工智能领域专家及企业领袖共同参与。

17日上午，一场关于“智能科技如何创造新生活”的圆桌对话，为大会主论坛画上了一个圆满的句号。对话由至顶网总经理兼总编高飞主持，邀请了特斯拉中国区总裁朱晓彤、艾康尼克全球CEO Lambert Bruno、小米科技副总裁崔宝秋、海航科技集团有限公司首席科学家谢耘、智联招聘大数据与算法首席科学家文镇一同呈现了一次别开生面的精彩对话。

智能就在我们身边

智能出行

技术正在改变我们的认知，越来越多以往觉得不可思议的事情，都在渐渐变成常态：世界上最大的出租车公司却没有一辆出租车，世界上最大的旅馆却没有一个房间，世界上最大的零售商却没有库存和实体，世界上最炫酷的汽车却不需要司机......

科技的进步，正在创造新的智能生活方式。而这样的变化，涉及到衣食住行的方方面面，与每个人、与每天的生活都息息相关。譬如智能网联汽车、智能音箱、AI相机等实实在在的智能产品，再譬如精准推送、智能分发、智能语音助理、共享出行软件等智能体验和模式的出现，都在为我们打开“新世界的大门”。

就出行而言，Bruno认为，智能汽车革命的开启得益于两个关键要素，一是共享出行方式的普及；二是5G网络的普及，这使得所有车辆的互联程度大大提升，让人与汽车之间形成了更好的互动。

对此，朱晓彤介绍了新兴汽车产业与传统汽车产业的区别。他表示，从生产制造、销售到后期的维护、运营以及商业模式，二者之间存在非常多的不同点。在产品方面，特斯拉的汽车从一开始就具备满足未来全自动驾驶的智能硬件，并且在出厂之后还会通过持续的免费软件更新完善和升级其中的软件功能，第一时间响应市场的需求；在销售方面，区别于传统的经销商模式，特斯拉采用的是直营方式；在售后方面，90%的车辆已知故障都可以通过后台远程检查和处理。

而除了“地上跑的、天上飞的”，海航早把出行服务的触角伸到了酒店、免税店等方方面面。用谢耘在对话中的话说：“我们的目的是全方位、无死角地为用户提供航旅出行服务，不是关注于某一个应用，某一个具体技术，或者某一个算法，而是利用这些技术在系统平台级层面解决问题。”为此，海航推出了HI APP，围绕“主题”打造了一个融合性智能服务平台；同时，围绕“主体”，还专注于将个人映射到虚拟空间中，打造完全服务于个人的、完整的系统。

智能生活

当然，除了出行之外，许多人对智能的第一认知都来自于智能音箱。如崔宝秋介绍，智能音箱最初是用于满足消费者听音乐、听电台、听有声读物等第一需求。而随着应用的逐步深入以及技术的逐步提升，如今智能音箱还要满足消费者日常沟通和交流的需求，甚至控制家里的智能家居，成为连接万物的智能助理。

“其中，小米的‘小爱’主要关注以下技术：一是语音技术，包括语音唤醒、语音识别、语音合成，以及声纹、声音强度、噪声等方面的处理；二是自然语言处理，包括自然语言理解，以及背后的搜索、推荐技术；三是知识图谱，这决定了‘小爱’本身的智能程度。”

对此，崔宝秋还提出，即便同是语音助手，用户的需求在不同设备上，针对不同地域、不同性别、不同年龄也有所差别。通过后台大数据的分析，小米正在慢慢摸索和总结其中的规律和变化趋势。

智能职场

与此同时，当技术慢慢走进我们的生活，让生活体验变得越来越“科幻”和“不可思议”时，它也在改变职场的“游戏规则”和运行模式。

以招聘为例，文镇表示：“只有把人类智能和机器智能完美结合，才能把这件事做好。”他提到，招聘的过程涉及两个方面，一是包括领导力、形象、沟通能力和亲和力等在内的“软技能”，这需要面对面的沟通；二是具体的专业“硬技能”，这只需要通过数据分析就可以进行评估。

因此，智联招聘的做法是将二者结合起来，通过机器对招聘网站中的信息进行数据分析，获取求职者和雇主的偏好，以此进行匹配。而对于难以数据化的“软技能”，也提供对应的工具，辅助雇主进行决策。

同时，据文镇介绍，智联招聘还针对求职者和雇主推出了职场上的“今日头条”，让双方能够进行信息的互动，并在这个过程中把各自的问题、优势和忧虑等表达出来，为双方呈现一个全维度的画像，了解隐藏在简历和企业介绍背后的需求，避免片面的判断和评估。

“求职和招聘实际上是一个非常辛苦的过程，而我们所希望的，就是通过大量的数据收集和分析，将这个过程变得更为轻松。”文镇说。

绕不开的隐私与安全问题

然而，在我们享受智能科技所带来的便捷的同时，隐私与安全问题也随之暴露。当设备和系统越智能，出了安全问题也就越麻烦。

关于这个不得不谈的话题，朱晓彤表示，技术的革新有一定的发展阶段，每个阶段也都有其必须解决的问题。为此，大家应该以一种开放和包容的态度看待技术革新，对技术发展的每一阶段都要有正确的认知。他认为，这是保持技术创新的两个基本前提，人们不应该因噎废食，不能因为有风险就害怕前进。

“以特斯拉的智能网联汽车为例，我们能做到的是在24小时Wi-Fi在线的情况下，将汽车厂商看到的驾驶行为、车辆基础功能相关的控制单元与底层的车辆控制单元隔离开来，从而保护驾驶安全和客户隐私。”

Bruno对此也表示，艾康尼克将在通过联网技术满足消费者诉求，通过数据分析向用户提供更好的体验和服务的同时，确保汽车控制系统不被黑客入侵，通过对数据进行分级和分类，保证用户隐私的安全。

崔宝秋的态度似乎更为坚定。他认为，隐私与安全是一对双胞胎。首先，企业能不收集的数据就一定不要收集；其次，安全的防护一定要做到100%，而不是99.9%。

当然，如文镇所说，这其中涉及到的角色非常多，包括个人、企业和社会，每一方都要在其中扮演好自己的角色。数据资产属于个人，是否将它共享出来，需要个人去判断其中所获得的服务是否有足够价值。而从企业和社会的角度而言，也要把个人数据香金融资产一样进行严格的保护。在这个过程中，他还表示，区块链技术将发挥重要的价值和作用，帮助有关数据的交易变得流程化和规范化。

但同时，谢耘也提出，隐私界限将随着技术的发展发生改变，这是一个人与技术双向适应的过程。因此，大家应该积极地面对这样的变化，主动去适应它，并且相信每个问题都会有它的解决办法。他表示，计算机想“修炼成精”还“遥遥无期”，与此同时，对应的社会法规建设也要跟上，从法律法规上推动技术更好地服务于人。

作为连续两届世界智能大会的支持机构，至顶网在两届大会上都参与到了大会的策划筹备过程，为推动天津、京津冀乃至全国智能科技产业的发展贡献一己微薄之力。



今年至顶网和科技行者更携手举办智能合约和区块链讲座，探讨AI与智能科技的结合应用。乘世界智能大会东风，至顶网和科技行者还将继续扎根于智能科技领域，站在科技和产业的最前沿，持续致力于记录和推动数字化创新，始于AI，不止于AI，打造行业领先的知识与传播平台。