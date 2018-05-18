微软AI大会 向您展示Microsoft铺就的人工智能开发之路

在本届微软AI大会上，微软将向用户展示其发布的一系列技术创新，让开发者了解如何借助AI实现弯道超车。

微软公司首席执行官萨提亚·纳德拉曾在Build 2018上表示：“智能云与智能边缘计算近在咫尺。这些发展为开发者带来巨大的机遇，并且同时也让我们倍感使命艰巨，以确保我们构建的技术是可信、可靠，且有益于社会的。”

在本届微软AI大会上，微软同样将为大家带来一系列创新技术，让开发者得以创造出更智能的方式帮助人们完成工作，其中包括全新的开发工具，允许开发者灵活选择自己喜欢的编程语言和框架来进行开发和设计。这些新工具包括：

ML.NET

Open - ONNX

Azure IoT Edge

视觉服务及OCR

智能会议室

作为世界上最大的生产力平台，Microsoft 365也成为智能边缘计算的关键组成部分，能帮助开发者以创新的多传感器、多设备服务吸引到更多用户的青睐。

微软全球执行副总裁、云计算与企业级事业部负责人Scott Guthrie曾表示：“计算正变得无处不在，而智能边缘计算将会是下一个关键技术前沿。Microsoft Azure是广受企业用户青睐的全球智能云服务平台。将为智能边缘计算上的设备带来无与伦比的智能云与Azure IoT创新，也将给农业、公共安全、建筑及更多行业的业务模式创造变革机遇。”

由此，微软还向开发者提供了为任意平台、任何开发语言打造现代化的开发工具及开发体验，面向智能边缘计算的新时代，微软致力于赋能开发者使用他们所选择的语言和框架来构建横跨Azure，Microsoft 365和其他平台的新型应用。其中包括：

能够大幅度简化开发者构建和运行基于容器解决方案的过程，而无需丰富的Kubernetes配置经验的 Azure Kubernetes Service（AKS） 。

。 借助人工智能能力来提升日常软件开发效率的新功能的 Visual Studio IntelliCode 。

。 能让开发者更轻松、更安全地与团队成员进行实时协作Visual Studio Live Share等。

如果您希望了解更多最前沿、最实用的人工智能开发新技术，希望了解微软AI的最新进展，欢迎来参加5月21日的微软人工智能大会（Microsoft AI Innovate 2018），这是微软中国首届并且是年度最大的人工智能盛会。届时，微软全球执行副总裁、微软人工智能及微软研究事业部负责人沈向洋、微软公司Technical Fellow黄学东博士、微软公司云计算与人工智能事业部全球高级副总裁郭昱廷、微软(亚洲)互联网工程院副院长李笛等微软技术大拿将亲临大会现场，与其他众多技术大牛和行业应用大咖一起带给您一场AI的盛宴。

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