微软赢得美国公共部门为期6年价值数亿美元云计算合同

至顶网软件频道消息: 在与美国国防部签署了一项价值100亿美元的有争议的云计算合同之后,微软取得了与其他竞争对手相比的战略性胜利。

微软公司近日宣布,已经与该部门达成了一项为期6年的云计算协议,"价值可能达数亿美元",是由一个名为Office of the Director of National Intelligence的机构签署的。

该机构负责监督美国中央情报局、国家安全局和其他几个机构的部分工作。总的来说,该交易涵盖了总共17个不同的机构。

该协议也扩大了微软、戴尔和Office of the Director of National Intelligence现有合同并涵盖了更多产品,这些产品中最主要的是Azure Government。这是微软云平台专门面向公共部门的一个版本,并且运行在没有任何商业客户使用的专有数据中心中。

除了提供单独的基础设施之外,Azure Government还通过了政府用于评估技术产品的若干网络安全评估程序。其他微软产品(如Office 365)也持有类似的公共部门认证。

最近,微软推出了针对政府客户的特别版Azure Stack。Azure Stack是一个软件平台,可与戴尔等微软合作伙伴销售的设备一起出货,让企业组织能够在其数据中心内复制其云平台。微软称,目前其产品已被约1000万政府用户所使用。

尽管微软在公共领域有强大的影响力,但AWS被认为是赢得国防部100亿美元合同的领跑者。微软和Oracle等其他竞争对手已经提出担忧,认为该部门可能对AWS表现出偏袒态度。该组织正在推动一系列变革,最值得注意的是该项目将在多个提供商之间进行分拆。