未来人工智能扮演何种社会角色？微软新书《未来计算》引发思考

基于对人工智能技术发展及其所引发的社会思考，微软全球执行副总裁，微软人工智能及微软研究事业部负责人沈向洋与微软总裁及首席法务官施博德共同主持了《未来计算：人工智能及社会角色》一书的撰写，该书将于近期由北京大学出版社正式出版发行。

面对人工智能将给人类生活带来的改变，微软作为领导者有着更深刻的思考。基于对人工智能技术发展及其所引发的社会思考，微软全球执行副总裁，微软人工智能及微软研究事业部负责人沈向洋与微软总裁及首席法务官施博德共同主持了《未来计算：人工智能及社会角色》（以下简称《未来计算》）一书的撰写，该书将于近期由北京大学出版社正式出版发行。同时，《未来计算》将成为北京大学法学院人工智能相关课程的参考教材，从而进一步推动中国人工智能在高校和学生中的创新与思考。

在由北京大学法学院和北京大学出版社共同举行的“人工智能与社会角色”主题论坛中，沈向洋博士与北京大学法学院副教授、北京大学法律人工智能实验室/研究中心副主任江溯，北京大学计算机系主任黄铁军，以及北京大学哲学系教授何怀宏共同就人工智能的观点认知、道德准则、商业应用和未来发展等话题进行深入探讨，并与在场和线上的广大学生互动交流。

微软全球执行副总裁，微软人工智能及微软研究事业部负责人沈向洋博士表示：“我们正处在一个计算变革的时代，未来计算将影响每一个人和每一个组织。人工智能的发展让我们站在了一个史无前例的巨大机会的门口，在为人类带来便捷的同时，人工智能也在社会、道德、法律、规范及其所扮演的社会角色等方面，给我们带来了新的问题和思考。我们将有机会，以前所未有的方式塑造我们的未来。在这个历史机遇的面前，我们必须以负责任的态度，确保打造一个所有人都能参与和分享的美好未来，让人工智能为全人类造福。”

沈向洋博士，微软全球执行副总裁，微软人工智能及微软研究事业部负责人

北京大学法学院院长，北京大学法律人工智能实验室/研究中心主任张守文教授表示：“近年来，人工智能的社会角色不断更新迭代，已经成为一个社会性话题。微软作为全球最具创新力的公司，不仅拥有丰富的技术与产品，同时也承担着大型企业应有的社会责任。此次发布的新书，势必将引发社会关于人工智能更深层次的探讨，我们相信，这种讨论将促进人工智能朝着更积极的方向发展。也正因如此，使我们对于人工智能的未来充满了信心。”

北京大学出版社社长王明舟先生表示：“作为中国最具知名度之一的大学出版社，北京大学出版社一直以来致力于打造高品质、原创性学术精品。我们与微软公司良好合作由来已久，1995年引进出版了微软公司创始人比尔?盖茨亲笔撰写的书《未来之路》一书，被评为‘新中国成立50年最有影响的100部图书’之一，其出版合同已被中国历史博物馆收藏。《未来计算》无疑将在人工智能高速发展的今天，有助于各界更加深入和广泛的探讨，重要的是我们在迎接机遇的同时，思考如何更好地面对挑战，以及技术对未来的深刻影响。”

“人工智能与社会角色”主题论坛

面对人工智能带来的巨大变化，《未来计算》一书分别从人工智能的未来，负责任地使用人工智能的原则、政策和法律，以及人工智能与职业和工作的未来等三个方面进行深入剖析，并分享了微软对于人工智能技术发展，以及如何让人工智能等科学技术为社会创造更多福祉等问题的思考。

特别值得一提的是，面对人工智能带来的巨大变化，《未来计算》一书创造性地提出了人工智能开发的六大原则：公平、可靠和安全、隐私和保障、包容、透明、责任。创建安全、可靠的人工智能系统不是某一个人的责任，而是我们共同的责任。要设计出可信赖的人工智能，各方必须采取体现道德原则的解决方案，而且这些道德原则应深深根植于重大和永恒的价值观。