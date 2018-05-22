 微软用SharePoint Spaces为SharePoint添加混合现实支持

微软继续在其整个产品组合中添加混合现实和人工智能功能，并为Office 365商业用户提供新的“SharePoint Spaces”功能。

至顶网软件频道消息： 微软继续在其整个产品组合中添加混合现实和人工智能功能，并为Office 365商业用户提供新的“SharePoint Spaces”功能。

微软正致力于通过“SharePoint Spaces”预览版为其所有的产品带来混合现实和人工智能功能，并为SharePoint和OneDrive提供新的人工智能增强功能。

SharePoint Spaces将允许SharePoint用户创建和使用混合现实的3D“空间”，如上图中的空间，在这些空间中可以看到数据和产品模型并与之交互。微软于5月21日在SharePoint北美大会的开场主题演讲中推出了这项新技术。

要查看/操作混合现实SharePoint空间，用户可以——但不是必须——使用HoloLens增强现实或其他类型的Windows混合现实头戴设备。微软正在设计SharePoint Spaces，以便不用头戴设备就可以在浏览器中工作。

微软正在宣传潜在的SharePoint Spaces使用场景，包括招聘和入职、产品开发和培训/学习，所有这些都是很好的例子，说明微软是如何重新强调HoloLens的商业聚焦应用程序和混合现实的（这是在消费者应用程序中过分推动这项技术之后的回调）。

微软的新消息是混合现实将成为其整体“现代工作场所”战略的关键部分。在本月早些时候的Build大会上，微软推出了两款专为工作场景设计的新型混合现实应用程序：Layout和Remote Assist。虽然我认为企业比普通消费者更倾向于采用混合现实技术，但是我仍然很好奇，想看看它在微软之外的真实世界是不是能够真的获得动力。

微软正计划为任何拥有Office 365商业（企业）计划的人提供SharePoint Spaces选项。有了它，用户可以使用模板来创建混合现实环境，他们可以添加其存储在SharePoint中的2D文件、3D视频、文档和其他数据。客户和合作伙伴今天可以申请参加SharePoint Spaces的早期有限预览。

在人工智能方面，微软的官员们正在宣传OneDrive和SharePoint新增加的功能将为这些产品“注入”人工智能功能。

从6月开始，微软将为OneDrive移动应用添加一个新的“扫描”（Scan）按钮，以便用户快速抓取照片、图片、白板和名片。用户还将获得（在9月份的Ignite之前的某个时间）一个选项，可以通过OneDrive将照片自动上传到Office 365，用户可以在其中确定拍摄照片的时间/地点，识别对象并从中提取文本，并且可以在这些照片中搜索图像。

微软的官员们今天还透露，SharePoint Server 2019将在六月份提供公开预览。正如该公司的高官们之前指出的那样，SharePoint Server 2019是SharePoint的下一个内部部署版本，其中将包括SharePoint Online的用户已经在使用的功能，包括对“现代”Team网站、通信站点、列表、库和页面的支持。SharePoint Server还将使客户能够用和SharePoint Online一致的方式使用SharePoint Framework来构建应用程序。

微软的官员们表示， SharePoint Server 2019预计将在2018日历年结束之前全面上市。