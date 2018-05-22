 微软收购对话式AI公司Semantic Machines

微软公司副总裁、人工智能与研究首席技术官David Ku在一篇博客文章中宣布，微软收购位于美国加州伯克利的会话人工智能公司Semantic Machines。Semantic Machines开发的自然语言处理技术将被整合到微软产品中，如Cortana和Azure Bot Service。

至顶网软件频道消息： 微软公司副总裁、人工智能与研究首席技术官David Ku在一篇博客文章中宣布，微软收购位于美国加州伯克利的会话人工智能公司Semantic Machines。Semantic Machines开发的自然语言处理技术将被整合到微软产品中，如Cortana和Azure Bot Service。

Semantic Machines在其网站上表示，现有的自然语言系统如苹果Siri、微软Cortana和Google Now只能理解命令，而不能理解对话。但是，Semantic Machines的技术可以理解对话，而不仅仅是命令。目前各种数字助理可以处理的最典型的命令包括天气报告、音乐控制、设置计时器和创建提醒等。Ku表示：“为了进行丰富而有效的沟通，智能助理需要能够进行自然对话，而不仅仅是响应命令。”

Semantic Machines联合创始人兼首席执行官Daniel Roth是一位技术企业家，他还曾创建了Voice Signal Technologies公司(2007年被Nuance Communications以3亿美元收购)和Shaser BioScience公司(2012年被Spectrum Brands以1亿美元收购)。是Semantic Machines联合创始人兼首席财务官Damon Pender，之前曾是TeraDiode、Shaser BioScience和NeoSaej的首席财务官。Semantic Machines的联合创始人兼首席技术官Larry Gillick曾担任Dragon Systems研究副总裁、语音信号技术核心技术副总裁、Nuance移动设备研究副总裁、苹果Siri首席语音科学家。Semantic Machines联合创始人、首席科学家兼研究副总裁Dan Klein是加州大学伯克利分校的计算机科学教授，此前曾担任Adap.tv的首席科学家。

Semantic Machines的核心产品之一是其Conversation Engine，该引擎从语音或文本等自然输入中提取语义意图，然后生成一个自我更新学习框架，用于管理对话上下文、状态、特点以及最终用户的目标。此外，对话引擎自然语言生成(NLG)技术基于对话上下文与用户进行交流。Ku补充道，Semantic Machines利用机器学习来让用户“以更自然的方式发现、访问信息和服务并与之互动，大大减少工作量。”

微软成为首家为对话式AI系统增加全双工语音感的公司，让用户自然地与小冰和Cortana进行对话。小冰在美国、中国、印度、日本和印度尼西亚的用户达到2亿，对话总量超过300亿次，平均每次达30分钟。