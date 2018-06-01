京东云刘子豪：要让京东的技术赋能更多企业 

京东集团副总裁、京东云生态业务负责人刘子豪表示，2018年就是京东的赋能元年，京东的技术不仅提供给京东内部来使用，同时也要通过云等开放给合作伙伴来使用

至顶网软件频道消息： 在公有云市场，京东云是后来者，当京东云进入这个市场时候，阿里云等竞争对手早已出发，不过京东云并不甘人后。京东云将自己定位为一个全栈的云服务供应商，提供从IaaS、PaaS再到SaaS完整的云服务，业务覆盖公有云、私有云和专有云。在成长过程中，独特的技术优势和后发优势以及对云市场的信心和决心将是京东云决胜公有云市场的关键。

“我们把2017年定为做京东的技术元年，2018年就是京东的赋能元年。因为京东的技术现在不仅要提供给京东内部来使用，同时也要通过云等开放给合作伙伴来使用。”京东集团副总裁、京东云生态业务负责人刘子豪告诉至顶网记者。

京东集团副总裁、京东云生态业务负责人刘子豪

为客户和合作伙伴赋能

京东是中国电商市场的一个成功范例。京东从2004年开始正式涉足电商，从一个小的网站到2014年在纳斯达克上市，再到今天，一直在高速成长过程中。最新的数字显示，京东平台上的买家有超过3亿，这背后连接了10多万的品牌供货商。在京东的成长过程中，技术一直扮演了重要作用，如今技术基因也会自然地植入到京东云中。

“与其他云服务商相比，京东云是自带场景的技术提供商。因为我们自己不单单是做平台，我们也做自营。比如，我们也自营做电商，从上游的供应链到中间的电商再到下游的客服都要技术支撑。同样，我们有物流场景，京东85%以上的自营订单可以实现24小时内送达，这背后有特别多的技术来支撑。”刘子豪表示。

以AI为例，这是当今很多云服务商在提供的能力，但是京东云的AI是实实在在在为京东服务的。刘子豪介绍说，京东现在在全国建有500多个仓（称为运营集散中心），其中有14个称为亚洲一号，每一个都是几十万平米，都是智能仓，里面都是很多的机器人。其中就用到很多AI技术。比如，过去这些仓的进货是人工安排的，这是一个非常考验人智慧的工作。而现在这些订单都是用人工智能机器人来进行，机器人会根据历史下单纪录以及现在的销售行情来决定进货量。结果证明，大多数品类上比人做得好，从而实实在在地降低了成本、提高了效率。

“和一般云服务商简单地开发技术卖给使用者的不同，我们是自带场景，我们自己就是最需要这些技术的人，所以我们特别有动力，也很能快速地让这些技术优化。”刘子豪表示，

对这些业务场景的理解使得京东云在服务自己的客户工程中有独特优势。实际上，在刘子豪看来，京东云在公有云市场的竞争优势不只是技术。

“做云是一个很苦的行业，需要长期投入。这种苦和长期投入的耐心对一些互联网公司就是挑战，特别是那些习惯了30%-50%以上毛利率的互联网公司而言，云的投资回报要差了很多。”刘子豪说，“而京东是一个习惯了低毛利率的公司，做云对别人可能是从高利率往低利率往下走，而我们是从低利率往高利率走。”

第二，京东对云非常有信心和投入上也有决心。刘子豪说，做云是要很大投入的，比如建一个机房，投入几十亿上百亿重资产。而京东在资金能力是没有问题。实际上，近一年来京东一直大力发展云业务，特别是随着微软亚太研发集团董事长申元庆加盟京东云担任总裁后更明显。当初申元庆进入京东云的时候京东云是800多人，现在不到九个月的时间已经增长到1800人。

“中国有一句话叫以管窥豹，可见一斑，目前，我们在全国各地都在布我们自己的IDC机房，而且这个投入是非常大的。从这也可以看出京东云做云是认真的。所以说，我相信我们的决心和我们的资源，京东来做云不但是可以做好，我相信是一定能做好。”刘子豪说。

京东云是全栈云

据刘子豪介绍，京东云给自己的定位是全栈的云服务商，业务覆盖IaaS、 PaaS和SaaS。其中，IaaS和PaaS是自己做，SaaS部分将来合作为主。另外，在IDC方面京东云也会有不少自建的数据中心。

值得一提的是，PaaS作为未来公有云服务的热点也受到了京东云的重视。据悉，京东云的PaaS将是自己研发为主，同样也会包容并蓄，把业界那些好的（如开源软件）吸收进来，然后形成有自己IP的PaaS。目前京东云的研发团队内部专门设立了一个PaaS团队，同时，还有很多新加入的技术专家来加强京东云的PaaS团队。

当然，产品研发只是京东云的一个层面，为了配合京东的大战略以及让京东云更好地赋能客户，京东还借助政府和各种合作伙伴的力量，构筑一个强大的生态合作伙伴体系。

刘子豪介绍说，“我们有一句话就是，一个京东一个家族一个生态系统，在京东的这个大家庭里，京东云的生态系统是既做面又做点，点面结合重点突破。”

所谓“点”就是与合作伙伴就某个行业（如大数据），与相关合作伙伴开展合作；而所谓的“面”就是生态要有广度，现在京东云大概有2500多家合作伙伴，京东正联合它们做两件大事，一个是构建SaaS的云市场；另一个是名为万象的数据交易市场（一个基于API的数据交易平台）。

“一个是数据领域的云市场，一个是SaaS领域的市场，我们要通过深度合作的战略伙伴，在这两个重点市场上把京东云还有京东集团的能力推送给我们的客户，为它们赋能。”刘子豪表示。