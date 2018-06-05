 微软首席执行官Satya Nadella谈AI的巨大潜力

微软首席执行官Satya Nadella在最近的一次投资者会议上表示：“人工智能将成为未来技术发展的重要趋势之一。”

至顶网软件频道消息： 随着AI时代的到来，微软也发布了其完整的AI战略。

这一战略已经运用于快餐店和制造工厂中，同时微软正在抢先将人工智能方面的能力从云扩展到边缘，并且实现统一化。

但是，除非人工智能在微软产品组合(有越来越广泛的以Azure为中心的技术和服务组合)占据一席之地，否则它的巨大潜力将无法体现出来。

微软首席执行官Satya Nadella在最近的一次投资者会议上表示：“人工智能将成为未来技术发展的重要趋势之一。”

“未来人工智能将走向边缘，走向云端，成为SaaS应用的一部分，甚至是基础设施的一部分。”

“对我来说，要成为这个领域的领导者，仅仅为了让我们能够运用人工智能方面的能力是不够的，你还需要实现人工智能的大众化，让每个企业都能真正从中受益。”

“这对我来说，这就是我们的AI身份。”

Nadella正在确保这个“AI身份”与微软Azure云密不可分。Azure这是微软商业云业务的核心，上季度该业务收入为60亿美元，过去12个月收入为208亿美元。

Nadella在摩根士丹利技术、媒体和电信大会的问答环节中说道：“让我们来看看大多数人所描述的物联网。这些物联网项目的工作负载路径很有意思，这让我们可以利用在边缘的任何事物。”

“拿制造环境来说：你收集了大量数据，你获得这些数据，在边缘以及云端进行交会。一旦你获得了大量数据，就可以对数据进行推理，从而可以做出一些预测，因为最终人工智能可以转化为两件事情，不管是预测能力，还是分析能力。“

客户选择的这些路径中的哪一条，是基于他们的业务、客户、流程以及可能出现的各种场景的各种独有因素。

因此，在快速发展的商业智能领域，一个关键要素是企业能够根据自己的具体需求进行定制，Nadella表示。

“在过去的几年里，我看到了显着的差异——这不仅仅是为了技术而开发技术，也是为什么甚至技术和技术变革都很依赖过去。关于上个问题，问我们的语音服务或我们的视觉服务有什么差异点，我们最大的差异就在于定制的能力。这并不只是你称之为的通用API。”

“例如，某些快餐店使用我们的语音服务，我们训练这个服务可以用于嘈杂的得来速餐厅，这就是一种定制应用，让进入POS机的订单更加精确。”

Nadella举了另一个例子，在装配线上运用计算机视觉定制来检测缺陷——这就需要他所谓的“工具链”将技术转化为专用的商业工具。

“因此，工具链让企业向他们的业务流程中增加机器学习和人工智能，使其更具生产力，更高效，这就是我认为真正的创新所在。”

“这不仅仅是要拥有这项技术，还要能够真正实现部署的解决方案。”

该工具链的核心组件是Azure和Azure IoT Cloud，这个组合将Nadella关于统一架构的愿景从AI扩展到物联网和私有云、公共云、混合云以及本地技术。

“在这种情况下，假设你可以预测故障，然后你需要将预测转化为行动，”Nadella解释道。

“那么我们就会看到像现场服务这方面的增长，因为你必须得有人去现场在发生故障之前进行修复。所以，我们能够采取一些措施将边缘的增长、数据的增长，扩展到用于预防性维护的AI工具的增长，以及现场服务的增长。这就是今天在大范围发生的事情。”

Nadella说，为了将所有这些部分组合到一起，需要一套端到端的企业软件功能——他称之为“平台效应”——以及将这些功能结合起来提供最佳商业价值的知识。

“但只是AI吗?只是数据吗?还是一个商业应用?”

“这就是我喜欢考虑更广泛的平台效应——而不是狭义的应用——的原因之一。”

对微软来说，可信是人工智能驱动关键业务关运营所基于的“更广泛平台”中不可或缺的一个要素。

这就是Nadella如何解决可信的问题，从不仅仅局限于人工智能驱动业务的一些未知领域，还扩展到了可能对商业模式、竞争态势以及合作伙伴关系定义的影响。

“每个客户——无论是金融服务公司、零售商、还是制造商——都会问的是，我相信谁?特别是在一个将要进行转移学习的世界里?”

Nadella表示，如果将信任给予了错误的一方，那么结果将是可怕的。

“如果你错误地选择了你的供应链，那么很有可能发生最大的财富转移，”他说。

“如果你对你的合作伙伴以及供应商没有基本的信任——把数据交给他们，他们基于这些数据进行推理以打造人工智能，这就会是非常值得信赖的合作伙伴关系之一。”

因为正是这种类型的数据推理，正在成为那些希望将AI部署以实现真正竞争差异化的企业的一个最高价值IP——谁能做这种推理?谁拥有这种AI?谁拥有涉及的数据和相关的数据?

“我认为这就是拥有这种纯粹商业模式的基础，这种商业模式基本上是基于消费或订阅的——不是要拥有所有这些时髦的交叉能力和市场结构，以及同时要竞争和合作的多项业务，“Nadella这样很隐晦地提及亚马逊，亚马逊的庞大商业帝国正在与许多正在使用或可能正在使用其云服务的企业进行直接竞争。

“我只是觉得大多数人都会看穿这一点。”

对于那些意识到他们需要把AI视为不可或缺的高度战略性业务资产的C级高管们来说，这种透明度是一个副产品，而不是企业中某些书呆子自己在研究的深奥玩意。

“最近我和一位银行的首席执行官进行了交谈，他问我的第一个问题之一就是，‘你的RL状态如何?'”

“我说，哇，这家银行首席执行官在问我关于强化学习的问题!这意味着企业高管们已经真正开始意识到AI的发展阶段以及未来AI的发展轨迹。”

“因此，我完全预想得到他们也一直在问一些那很难回答的问题，例如他们可以真正信赖哪些技术合作伙伴，这些技术合作伙伴的长期利益符合他们的长期利益。”

当然，与微软目前和未来的所有战略问题一样，微软整个人工智能战略都与Azure云优雅地结合在一起。

对于人工智能，Nadella表示：“你不仅需要边缘的推理能力，而且对于新的工作负载来说，我们甚至需要边缘的训练能力，因为将要生成的数据需要实时推理以采取行动，这是需要让计算靠近存储所在的位置。”

“所以当我想到我们正在构建的东西时，当我们描述混合计算架构或这种智能云/智能优势时，事实上我认为我们现在正在引领这一变化。”

“现在除了这些之外，我认为你看到的是这种类型计算的长期市场需求。随着每个国家的每个行业都被数字化，他们越来越需要的是核心基础设施，”Nadella说。

“我们涉足了边缘和云端的核心基础设施，涉足了数据层，涉足了很多更高级别的PaaS服务，无论是AI还是其他。”

“因此，我们认为我们不仅有差异化的观点，我们的执行力在如今市场中也是独树一帜的。”