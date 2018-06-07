AWS和SAP合作提供高度安全的政府云服务

SAP National Security Services是企业软件巨头SAP SE的一个企业软件子公司，主要为美国国家安全和关键基础设施部门提供服务，他们正在于AWS围绕一个“高度安全”的商业云平台展开合作。

至顶网软件频道消息： SAP National Security Services是企业软件巨头SAP SE的一个企业软件子公司，主要为美国国家安全和关键基础设施部门提供服务，他们正在于AWS围绕一个“高度安全”的商业云平台展开合作。

这次合作将把SAP的HANA Cloud与AWS GovCloud融合在一起。SAP HANA云平台是一款平台即服务产品，用于创建和测试基于HANA的云应用并扩展云和本地软件。AWS GovCloud是一个独立的AWS区域，旨在托管云中的敏感数据和调控工作负载，以帮助客户支持其美国政府合规性要求。

两家公司表示，双方的合作将让美国国家安全和关键基础设施部门客户能够快速安全地迁移到云端，同时确保他们的操作是合规的。

现在客户可以选择将他们的HANA应用托管在AWS GovCloud中，GovCloud已经通过可处理受国际武器交易条例、国防部安全要求准则和联邦风险和授权管理计划管理的工作负载。企业借助AWS GovCloud可以获得亚马逊提供的服务和支持，在安全的云基础架构中运行应用。

在这次合作中， SAP的专家将负责满足和管理服务要求让HANA工作服在运行在AWS GovCloud上。

Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示：“随着政府的工作负载转移到公有云，防御应用也在做相应的转移。这些应用，就像商业企业软件一样，通过公有云来增强存储、计算、AI等等。因此，SAP NS2在AWS GovCloud上运行Secure HANA云产品也就不足为奇了，这让防御机构可以在这一联合平台上移动负载并构建下一代应用。”

政府云计算对于云提供商来说是一个非常有利可图并且竞争激烈的市场。AWS的竞争对手微软也深入参与其中，宣布推出了用于私有云部署的Azure Stack基础架构定制版本，并计划推出2个新的政府云区域，让区域总数达到8个。

同时，政府云这个细分市场也是很多争议的焦点，特别是关于合同选择的方式。最近的一个例子涉及美国五角大楼向AWS合作伙伴Rean Cloud授予9.5亿美元的合同。后来该交易受到Oracle等竞争对手的抨击，因此合同金额也被削减至仅6500万美元。