 SAP和IBM云服务联姻瞄准私有云部署

IBM和SAP宣布计划推出一个在IBM Cloud上运行SAP Cloud Platform的版本，面向私有云部署。两家公司表示，这次合作将帮助受监管行业的客户在云上构建新应用，而不会面临安全和控制的风险。

至顶网软件频道消息： IBM和SAP宣布计划推出一个在IBM Cloud上运行SAP Cloud Platform的版本，面向私有云部署。两家公司表示，这次合作将帮助受监管行业的客户在云上构建新应用，而不会面临安全和控制的风险。

这次合作是对SAP和IBM之间长达46年合作关系的一次延伸，IBM目前把自己的云战略集中在内部部署上。

为此，IBM最近与Red Hat、VMware以及New Relic都建立了或加强了云合作关系，目标是帮助企业客户更轻松地迁移到云中，并利用容器等最近的一些创新技术。“我们的目标是为每个企业提供首选云，尤其是面向企业工作负载，”IBM公司IBM Cloud for SAP产品经理Bradley Knapp这样说。

由于SAP云版本企业应用稳步增长，所以SAP也开展了推广活动以扩大市场覆盖。最近一个季度SAP的云预订量增长了25％。

去年，SAP更改了Hana Cloud Platform产品名称，以更好地反映出该产品更广的范围，同时，SAP还扩大了与AWS的合作伙伴关系。最近，SAP开始横向多样化地扩展制造业和物联网，并在微软Azure平台上提供自己的云产品。

IBM混合云高级副总裁兼IBM研究院总监Arvind Krishna在今天发布的博客文章中写道：“各公司都希望能够灵活地在任何平台上运行工作负载，而无需将一切都重写。IBM一直致力于混合云战略，构建了一个基础设施即服务平台，提供了公有云、私有云和专有环境的多样性。”

Knapp说，在SAP Cloud Platform和IBM Cloud上原生运行的根本区别在于私有云产品是单租户的。

“客户不必担心‘嘈杂邻居’的问题或数据泄露问题。对于受监管较高的行业客户来说，了解从基础设施到运行层的整个架构非常重要。”开发人员还可以在私有云环境中访问两家公司的各种开发工具。

IBM和SAP的关系可以追溯到1972年5名前IBM员工组建的Systemanalyse und Programmentwicklungin从而创立了SAP。今年1月，IBM成为第一家使用SAP Model Company服务的公司，这是一套针对特定行业或业务线定制的预打包参考框架。IBM还为在本地或云中运行SAP应用提供了广泛的管理和未管理选项。

Wikibon首席分析师David Vellante表示：“IBM和SAP客户的重叠程度非常高。”他指出，SAP和IBM都在通用IaaS市场中展开竞争，因此都集中在企业和混合云领域。

“两家公司的大部分业务都是内部部署的，所以毫不奇怪他们都集中在内部应用和基础设施上。这部分增长脚底，但利润率高，还有良好的现金流和庞大的安装基础。不过最终主要增长还是在公有云方面。”