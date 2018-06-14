Tableau收购源于麻省理工学院的AI初创公司Empirical Systems

数据建模是商业智能项目的一个关键部分。广义而言，这涉及到将记录结构化成为一种更适合分析项目使用的形式，无论是寻找新的销售机会还是发现运营风险。Empirical的技术可以对流程中涉及到的几个最困难的任务进行自动化。

至顶网软件频道消息： Tableau正在寻求通过收购Empirical Systems来增强其数据可视化平台。据悉，Empirical是一家源于麻省理工学院的人工智能初创公司。

Tableau将通过收购获得Empirical的Analytics Engine，该软件工具旨在消除大规模数据建模中的复杂性。

数据建模是商业智能项目的一个关键部分。广义而言，这涉及到将记录结构化成为一种更适合分析项目使用的形式，无论是寻找新的销售机会还是发现运营风险。Empirical的技术可以对流程中涉及到的几个最困难的任务进行自动化。

该软件可以做繁重的统计工作，从而为数据科学团队节省时间，让不具备较强技术能力的客户在分析项目中发挥更重要的作用。Tableau表示，Analytics Engine在诸如映射不同变量之间关系等操作中给予各种指导。

Tableau将把Empirical的技术融入其数据可视化平台，以便用户从他们正在分析的信息中提取洞察信息。Empirical团队也将参与产品整合工作。

Empirical将继续在马萨诸塞州剑桥也就是目前公司所在地开展业务。Tableau还计划在该市建立一个新的发展中心，以吸引麻省理工和哈佛大学的人才。

收购Empirical可以说是Tableau近年来为扩大平台而收购的几家初创公司之一。2017年Tableau收购了ClearGraph，这家初创公司开发了用于促进自然语言数据查询的技术。 Tableau的平台中还包括了早期收购初创公司获得的高速分析引擎。