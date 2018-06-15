路透社：微软将旗下人工智能技术用于零售结账 

据路透社6月14日报道，微软旗下的人工智能团队内部有一个小组主攻计算机视觉及其“智能边缘”技术在无结算零售领域的应用，可能是要与亚马逊在此领域一争高下。

据一份新报告显示，微软正加紧进行将人工智能（AI）技术应用于零售/销售点领域的工作。

据路透社6月14日报道，微软旗下的人工智能团队内部有一个小组主攻计算机视觉及其“智能边缘”技术在无结算零售领域的应用，可能是要与亚马逊在此领域一争高下。

亚马逊Go是一个实体概念店，这些实体店用计算机视觉和人工智能取代收银员和结账台。

微软有许多物联网（IoT）和AI服务，这些都存在用于零售空间的潜力。微软一直在增加对物联网终端（传感器、嵌入式设备、相机等）和认知服务的关注，诸如亚马逊图像处理、视像、语音和搜索等认知服务都可以连接到物联网终端上。

微软的零售Dynamics 365也销售旗下的零售/销售点解决方案的软件和服务产品。

微软在今年早些时候的Build 2018年会议上推出一个名为“Project Kinect”的新型传感器，开发者利用Project Kinect可将相机和相关传感器嵌入到机器人、无人机和工业设备里并自动获得手部跟踪和高保真度空间映射。 业界人士认为Project Kinect中的相机与下一版HoloLens用的相机相同。Project Kinect的口号是“将AI带到边缘”。该传感器将于2019年推出，与下一版HoloLens的推出时间一样。

微软现在的做法是与合作伙伴在零售行业开展协作，而不是像亚马逊那样与他们竞争。笔者曾问过微软对路透社的报道有何评论。微软发言人表示，微软不会评论谣言和猜测。