 商汤科技用AI赋能遥感影像智能解译 推动空间智能

沈徽在以“智能视觉，看懂世界”为题的主题演讲中表示，如今人工智能技术已经快速渗透到各行各业，并且通过技术提升驱动生产力升级，不断为产业带来变革。

至顶网软件频道消息： 6月14日-15日，中国空间信息产业盛会“WGDC 2018地理信息开发者大会”在北京举行。全球领先的人工智能平台公司商汤科技SenseTime亮相大会，展示了前沿人工智能技术在遥感解译领域的成果与应用。商汤科技副总裁、工程院院长沈徽出席大会并发表演讲，畅谈人工智能技术驱动空间信息产业智能化发展的前景与期待。

商汤科技副总裁、工程院院长沈徽发表演讲

沈徽在以“智能视觉，看懂世界”为题的主题演讲中表示，如今人工智能技术已经快速渗透到各行各业，并且通过技术提升驱动生产力升级，不断为产业带来变革。商汤一直以来致力于空间信息产业与AI技术的结合，未来，将继续以领先的视觉AI技术与平台化能力，与合作伙伴一起更好地“看懂世界”，为空间信息的智能化发展做出努力。

商汤科技也在现场展示了视觉AI技术与空间信息结合的产品——SenseRemote遥感影像智能解译解决方案。该方案将深度学习技术引入遥感数据解译应用中，全方面提升遥感数据的自动化处理、分析能力，像素级解译分类精度超过 95%、目标检测准确率优于 98%。同时还兼具商汤AI产品强大的快速迭代能力和丰富的场景适用性，可以应用于包括目标检测、变化检测、路网提取、云雪检测、水体提取、土地利用类型分类、建筑物提取等多个遥感应用场景。

用SenseRemote进行土地利用类型分类

SenseRemote遥感影像智能解译解决方案是基于商汤科技原创的深度学习平台Parrots打造，具备20余项遥感解译技术研发专利的积累，以及实际业务场景的需求分析和技术落地经验。在核心模型设计环节，商汤科技还针对遥感数据以及任务特点设计了一系列遥感专用模型，为相关遥感信息解译提供了有力支持。

目前，在遥感影像智能解译方面，商汤已经拥有多位重量级合作伙伴，包括国家卫星气象中心、国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心等。相信随着全球遥感观测数据的快速增长，AI与遥感解译的结合将越来越扮演重要作用。

空间智能正在成为时代变革的催化剂，随着移动互联网与人工智能技术的快速升级，驱动着众多垂直行业的智能化进程。未来，商汤科技将持续深化在AI核心算法与技术层面的探索，以赋能百业的核心平台化优势，为空间信息行业带来更多“创以智用”的成果与突破。

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