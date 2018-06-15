Micro Focus引领企业级软件创新征程 

日前，Micro Focus主办的一场以“新旅程 新发现”为主题的市场活动在京举行。面对台下对HPE软件部更为熟悉的中国用户，Micro Focus带来了它对HPE软件部的新定位，同时也详细展示了融入HPE软件部之后更为强大和整齐的新产品线。

至顶网软件频道消息： 日前，Micro Focus主办的一场以“新旅程 新发现”为主题的市场活动在京举行。这是Micro Focus并购慧与软件部（Hewlett-Packard Enterprise, 以下简称HPE软件部）之后首次在中国市场开展如此大规模的市场活动，面对台下对HPE软件部更为熟悉的中国用户，Micro Focus带来了它对HPE软件部的新定位，同时也详细展示了融入HPE软件部之后更为强大和整齐的新产品线。

这是Micro Focus继合并后第一次在中国举办的大型活动，趁此机会至顶网记者独家专访了Micro Focus亚太及日本区总裁Stephen McNulty和Micro Focus大中华区总经理陈明华，就Micro Focus在中国市场的战略以及HPE软件部的未来发展进行了深度交流。

独特的公司成长战略

与我们对HPE软件部的了解相比，对Micro Focus的了解相对少了很多。实际上，诞生于英国的Micro Focus成立已经超过40年，算得上是软件领域的老牌公司。公司最早的业务是应用于大机的COBOL应用程序（这项业务至今仍然还有），除此之外，这些年来还新增了大量新兴业务，包括当今非常流行的云、容器和DevOps等Micro Focus都有涉及。

和很多著名的大公司的成长历程类似，Micro Focus走到今天很大程度上源于其成功的并购策略。除了以88亿美元收购HPE软件部之外，今天在Micro Focus的旗下还有Borland、SUSE、Attachmate、Novell、NetIQ、Progress和Serena等知名品牌，特别是Novell、Borland、SUSE、Attachmate，稍微资深一点的IT从业者对它们都曾经是耳熟能详。当然，对Micro Focus的今天最为重要的还是HPE软件部，正是这一并购把Micro Focus从全球软件公司排名从第28名成功地提升到第7名。

“对HPE软件部的收购，让公司的营收超过了40亿美元，也让我们进入了世界软件行业的前列。”Stephen McNulty告诉至顶网记者，“这对Micro Focus非常重要。我们认为要想在今天的世界中获得成功，并且吸引更多客户的话，我们首先需要一定的规模，所以我们是倾向于并购HPE这种比较大的公司。”

Micro Focus亚太及日本区总裁Stephen McNulty

而收购HPE软件部的另一个原因在于，HPE软件部和Micro Focus现有业务重合度相当小，比如说两者在云、安全或是混合IT方面虽有一些共同的地方，但大部分还是可以进行互补的。

Stephen McNulty告诉至顶网记者，基于扩大业务规模、更好地服务客户的考虑，并购其实一直是Micro Focus的核心战略之一。但公司对并购对象有严格限制，仅限于对业务发展比较核心、比较关键的软件。而且，公司也非常重视自主发展。

“无论是并购还是自主研发，我们都是围绕基础架构软件展开的。”Stephen McNulty表示。

对于公司的并购战略， Micro Focus大中华区总经理陈明华也表达了自己的高度认同。他说这也是他加盟Micro Focus的原因之一。“Micro Focus不是简单地购买一家公司，而是公司有很好的管理层，能够清晰地定位收购后的目标和方向，收购之后也都做了很好的管理层整合，而且其产品在不同领域里都有很好的领先性和发展潜力。”他表示。

加强在中国市场的存在

应该说，并购HPE软件部给Micro Focus带来的改变是全方位的，不只是让Micro Focus的业务上了一个台阶，相应地，公司在行事作风上也有所改变。Stephen McNulty透露，未来在市场营销上也会更加积极、高调。

Micro Focus大中华区总经理陈明华

“我们是一家英国公司，行事一贯比较低调。因此，之前在营销方面的投入不是很多，但今天我们也要打造自己的知名度，在全世界宣传自己的品牌，随着公司增长的提速，我们在品牌宣传方面投入也将增加很多。”Stephen McNulty表示。

陈明华透露，本次在中国“新旅程 新征程”就是Micro Focus在中国市场的一个很好的开端，而且这样的活动除了北京之外，还会在中国台北和香港地区举行，从而让很多不了解Micro Focus公司战略方向的人、特别是很多潜在的客户能了解新Micro Focus，能明白其未来的方向。

而在这些市场活动中，一个重要内容是给予原来HPE软件部的客户以信心，以消解他们因为HPE软件部被并购带来的担心。“相比于HPE软件部，Micro Focus具有更为完整的产品线，销售团队和合作伙伴对未来也是充满了激情和热情。我们希望让客户了解到，Micro Focus不单产品是领先的，还可以给客户带来更好的服务。”陈明华告诉至顶网记者。

陈明华介绍说，对于原有HPE软件部的客户而言，Micro Focus要给予更多关注。因为过去HPE软件部销售可以借力HPE的硬件业务，而HPE软件部进入Micro Focus大家庭后，销售就要更主动，需要更了解软件的价值在哪里，要很快地把这个价值展示给客户。

另外，相比于HPE软件部主要面向大中型客户，Micro Focus会在中小企业市场给予更多支持，比如会推出完全通过渠道销售的产品。陈明华介绍说，今年在大中华地区就推出了一个主要面向中小企业市场的专项行动——春雷行动，其目的是鼓励更多中小企业使用Micro Focus的产品。

专注于企业基础架构

采访中，Stephen McNulty多次提到Micro Focus是一家传统公司，正是这一定位让Micro Focus制定了独特的并购策略。

“我们不是互联网企业，我们不会把股东的钱拿来风险投资，我们关心的是并购能对我们的核心业务带来多少贡献，这个核心业务就是基础架构。”Stephen McNulty解释说。

当然，定位为传统公司并不意味着业务不创新。实际上，Micro Focus会紧跟用户需求。以COBOL业务为例，Stephen McNulty介绍说，如今很多大机上的应用程序都是好几十年之前买的，它们用COBOL语言开发，但企业也想用现在最新的技术和软件，比如通过手机接入、把核心的系统从主机移到公有云上、甚至把大机上的应用迁往通用平台等。Micro Focus就可以帮助他们，帮助对现有应用系统升级，融入新的技术。由于市场存在旺盛的需求，这个业务今天在Micro Focus仍然在增长。

“说我们是一家传统的专业软件公司，还因为我们所服务的公司包括中国很多大的银行和保险公司，它们在其IT基础核心系统有很多投资，并且希望长期一直用下去。我们所要做的是帮助它们把现有的核心系统做得更现代化，做得更安全，并且在此基础上提供开发、测试和部署能力。”Stephen McNulty说。

据悉，针对中国市场云计算、容器、DevOps、安全等方面的旺盛需求，今天的Micro Focus在中国市场将提供完整的解决方案，其中有6个重点细分领域，包括应用交付管理、IT运维、云、安全、信息管理、大数据与分析等。值得一提的是，针对这些领域的解决方案中不仅有原来的HPE软件部家族成员，同时还会有来自其他品牌下的产品。比如，在安全方面HPE的Arcsight软件（它可以发现一系列事件中的异常情况）就会和NetIQ的身份管理功能进行整合。

而为了更好地服务中国市场，Micro Focus除了通过设在中国的研发中心提供技术支持外，并且在上海研发中心设立EBC（Executive Briefing Center），专门为客户进行产品展示、沟通协作等。采访中，Stephen McNulty特别告诉至顶网记者，中国的研发团队不只是把外国的软件本地化，也不光是开发一些适用于中国的软件，还会开发一些软件把它们推广应用到全球。

另外，除了企业级基础架构软件本身，在服务模式上Micro Focus也在探索。比如，将提供更多以SaaS模式交付的软件功能，其中有些是Micro Focus自己对外提供，有些是通过合作伙伴进行。

展望未来，Stephen McNulty表示，受益于中国经济的高速成长，中国IT需求非常旺盛，他预期（同时也希望）与去年同期相比，今年Micro Focus在中国市场将有大幅度的增长。听到Stephen McNulty的这个预期，陈明华也表示了乐观。

在此我们也祝愿Stephen McNulty预期能够实现，Micro Focus能真正开启一个全新的未来。