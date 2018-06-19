Hortonworks发布HDP 3.0 扩大云计算朋友圈

大数据管理公司Hortonworks今天宣布推出其核心Hortonworks Data Platform的第三代版本，并与包括谷歌、微软和IBM等云计算领导厂商扩大合作伙伴关系。

至顶网软件频道消息： 大数据管理公司Hortonworks今天宣布推出其核心Hortonworks Data Platform的第三代版本，并与包括谷歌、微软和IBM等云计算领导厂商扩大合作伙伴关系。

Hortonworks在加州圣何塞举行的DataWorks峰会上宣布推出了HDP 3.0，让企业能够跨不同计算环境更轻松地运行应用，无论是在云中还是在本地数据中心。

HDP 3.0计划在第三季度上市，它是基于最新版本的开源Apache Hadoop平台，Hortonworks称这将让自己的Hadoop发行版与其他公司的区分开。

Hortonworks首席技术官Scott Gnau表示：“我们看到向现代数据架构的巨大迁移，这种架构中包含了比以往更多的云相关的内容。这意味着客户的数据将在数据中心、云端和这时间的任何地方。所以，要打造一种无缝的体验。”

特别是HDP 3.0增加了几项新功能。首先，是能够使用容器跨不同计算环境快速部署应用，打包应用使其可以在云中或各种数据中心中运行。Gnau说：“如果你在Google、AWS或Azure上运行HDP 3.0，那么应用运行的方式也是一样的。”

其次是对深度学习应用的支持，这些应用采用人工神经网络来识别图像和语音，以及其他数据密集型人工智能任务。HDP 3.0让数据科学家能够使用GPU共享对服务器的访问，GPU作为一种高度并行的芯片已经广泛用于训练和运行机器学习模型。

Hortonworks表示，新平台还通过使用一种实时数据库提供改进的查询优化，因此无论是在云端还是在本地，都可以获得更多数据并加快处理速度。这项功能可由开源Hadoop数据仓库Apache Hive启用。

此外，HDP 3.0还支持所有主要的云数据存储库，包括AWS S3、微软Azure Storage Blob和Google Cloud Storage。Gnau表示，这让企业能够将数据迁移到使用效率最高的地方，例如将数据从S3迁移回Hadoop分布式文件系统，以为某些应用实现更高的性能。

此外，Hortonworks还宣布扩大与多家云提供商的合作关系，包括优化HDP和针对Google Cloud Platform（GCP）的Hortonworks DataFlow（HDF）分析平台。“我们与Hortonworks的合作伙伴关系将使客户能够在GCP中快速运行数据分析、机器学习和流式分析工作负载，同时实现与混合或云本地数据架构的桥接”，Google Cloud产品管理总

监Sudhir Hasbe在声明中表示。

与微软扩大合作伙伴关系将让客户能够部署HDP、HDF和Hortonworks DataPlane Service（DPS），从而可以在Azure云平台上本地管理不同类型和来源的数据。这些都已经在AWS上提供。

IBM宣布将提供一个名为IBM Hosted Analytics with Hortonworks的新服务，作为IBM Cloud上的一项集成服务。更具体地说，它结合了HDP、IBM Db2 Big SQL数据库和IBM数据科学体验。IBM Analytics总经理Rob Thomas在一篇博客文章中将IBM对数据的使用比喻为州际公路系统的演变。

而且，HDP 3.0改进了安全性和治理，以符合欧盟最近实施的“通用数据保护条例”和其他数据治理规则，这意味着正在使用中的数据可以追溯到最初所驻留的数据湖。

由于一些广为人知的数据泄露事件和数据滥用问题（如Cambridge Analytica公司未经授权使用2016年美国总统大选期间的Facebook数据），导致最近那些能够使用大量数据的公司处于被严密监管的状态。Gnau提出，Hortonworks可以在其平台上提供集中式控制，让企业能够避免这类问题。

“我们可以提供共同的数据治理。我们知道数据在哪里，谁在复制数据，以及数据到达这个位置都发生了什么。21世纪数据是财富的创造者，”如果不对数据加以控制的话那就是“疯了”