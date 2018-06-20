谷歌采用人工智能更新招聘产品 面试时间表快84％

谷歌日前更新了旗下的招聘（Hire）产品，此举可能会让LinkedIn等竞争对手感到不安。

谷歌日前更新了旗下的招聘（Hire）产品，此举可能会让LinkedIn等竞争对手感到不安。更多的机器学习和谷歌套件整合意味着招聘人员现在可以节省更多时间（应用程序、应用程序审查之间的切换减少，面试日程安排速度加快，谷歌表示速度提高了84％），他们可以将时间花在寻找更好的候选人上，从而可以降低失败率，可以在短期和长期内节省资金。

谷歌招聘里的关键字高亮显示

招聘产品发布了各种功能（自动调度、自动更新等），而“自动高亮”功能可能是最有意义的，该功能将成为未来行业发展的标志。关键字（包括同义词和首字母缩略词）被高亮后，招聘人员可据此更好地了解候选人是否与他们的简介相匹配。是一种形式的简化？也许是的。

谷歌招聘产品经理Berit Hoffman认为并不仅仅是简化，她觉得更好的匹配是招聘成功的关键 ，也并不怕从内部去看此问题。她表示， “我们确实看到了促进更好匹配的大好机会，”候选人发现“功能可以在考虑以前的访谈反馈或候选人是否被转介等信号因素后根据客户的现有数据库建议候选人考虑新的角色。”

Hoffman进一步解释了时间上节省84％的场景，她表示， “我们测了一下审查10位新申请人并采取行动所需的时间，招聘人员节省了77％的时间。我们也测过在面试官拒绝后另外找人代替的平均时间，用了我们今天宣布的新功能后，我们可将时间缩短84％。能加快这种重复性的任务意味着招聘人员有更多的时间与候选人交流。“

谷歌没有给出任何用户或参与方面的资料，但Ongig（一家雇主品牌SaaS公司）表示，谷歌招聘获得市场份额的速度比其他任何系统都快。谷歌表示，谷歌招聘客户的规模不尽相同，有小型企业也有中型企业，涵括零售、餐饮、建筑、酒店和医疗保健等行业。谷歌如果想拿到更大的市场份额及将更多的人推向谷歌世界就必须设法（也有必要）往食品链的上端移动。

谷歌招聘的未来看起来一片光明。笔者在之前的一篇文章说过，“如果300万谷歌套件的商业客户决定将时间和金钱从LinkedIn中抽走”，谷歌招聘就会成为“对LinkedIn的真实威胁”。到目前为止，这种情况还没有发生，LinkedIn的各项数据依然强劲（本季度收入为13亿美元，与去年同期相比增长了37％）。谷歌招聘这一招并不一定能绞杀LinkedIn，但可将客户吸引到谷歌正在创建的谷歌套件世界里。就目前来看好像做得还不错。