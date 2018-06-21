Rackspace与HPE合作提供按使用付费的Kubernetes私有云

Rackspace还为基于VMware的私有云提供按使用付费的服务。

至顶网软件频道消息：Rackspace正在为其私有云即服务的产品组合推出两项更新。一般来说，Rackspace表示，这些更新将为企业工作负载带来更高的灵活性和经济性，更易于迁移到云，并且更容易进行架构和数据控制。

更具体地说，Rackspace正与HPE合作，提供按使用付费的Kubernetes私有云。通过Kubernetes即服务（KaaS），企业按照他们对弹性基础架构的使用量付费，这些基础架构可能位于他们自己的数据中心内，也可能在租用的场所或者是Rackspace管理的数据中心中。

Rackspace还为基于VMware的私有云提供按使用付费的服务。这两项服务都是通过HPE的GreenLake混合云来提供的，GreenLake混合云是GreenLake套件的最新扩展，HPE表示其提供的内部部署使用计费功能是独一无二的。

VMware云供应商软件业务部门高级副总裁兼总经理Ajay Patel 表示：“有了最新的产品，企业现在可以利用基于功用的托管VMware私有云，它可以部署在企业内部也可以部署在企业外部，从而实现更大的灵活性和成本透明度。”



