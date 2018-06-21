微软收购工业AI初创公司Bonsai

微软今天宣布将收购人工智能开发软件制造商Bonsai AI Inc.。这次收购某种程度上代表着Bonsai两位共同创始人的回归。Bonsai首席执行官Mark Hammon和产品副总裁Keen Browne都是前微软工程师。

至顶网软件频道消息：微软今天宣布将收购位于美国加利福尼亚州伯克利的人工智能开发软件制造商Bonsai AI Inc.。

这次收购某种程度上代表着Bonsai两位共同创始人的回归。Bonsai首席执行官Mark Hammon和产品副总裁Keen Browne都是前微软工程师。此外，微软的M12风险投资机构也已经投资了这家初创公司。

Bonsai主要为哪些希望实现运营自动化的制造商、公共事业和其他工业企业提供AI开发平台。该软件将构建神经网络所涉及的许多复杂问题抽象化，以简化开发流程。

Bonsai特别强调AI项目的训练阶段，这是一个耗时的过程，目的在于提高模型的准确性。Bonsai的平台让行业专家能够定义他们希望AI掌握Inkling这个专有编程语言的概念。在这个过程中，该软件会自动选择最适合的强化学习算法来进行训练。

Bonsai所采用的方法带来令人印象深刻的结果。上个月Bonsai透露，它打造了一个能够校准计算机数控设备（一种普通的工业设备，比人类快30倍）的AI模型。在此之前，它创下了训练工业机器人的新速度纪录，远远超过了Alphabet的DeepMind AI研究小组的最好成绩。

微软计划将Bonsai的技术与Azure公有云上的AI服务整合在一起。“Bonsai平台结合了丰富的仿真工具和微软研究院的强化学习，是最简单和最丰富的AI工具链，可用于构建任何自主系统以进行控制和校准任务的，” Bonsai商用人工智能副总裁Gurdeep Pall在一篇博客文章中这样写道。

“这个工具链将与在Azure云上运行的带有GPU和Brainwave的Azure机器学习组合在一起，这样构建出来的型号将部署在Azure IoT中，并在其中进行管理，从而为微软提供端到端的解决方案，为自治系统构建、操作和增强‘大脑’。”

此次收购是微软最近加大对人工智能投资方面的又一里程碑。今年早些时候，微软进行了一次重大的内部重组，将其AI产品和Azure置于名为Cloud + AI Platform的新部门之下。现有的AI + Research集团在过去几个季度的员工人数也从5000人增加到8000人。