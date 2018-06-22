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达索系统：用分散与聚焦思维，帮助每一个合作伙伴把生意做得更好

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中国有一句谚语叫“众人拾材火焰高”——描述的是众多人都往燃烧的火里添柴，火焰就必然很高。现在，用它来形容达索系统的中国业务，应该没有任何异议。

来源：至顶网软件频道【原创】2018-06-22 15:50:16

关键字： 达索系统

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至顶网软件频道消息：中国有一句谚语叫“众人拾材火焰高”——描述的是众多人都往燃烧的火里添柴，火焰就必然很高。现在，用它来形容达索系统的中国业务，应该没有任何异议。

作为一家拥有近40年历史的法国公司，达索系统的业绩一直保持着稳步增长。在中国，过去五年更是实现业务收入超过一倍的增长，业绩贡献主要来自航空航天、汽车、工业设备等行业，中国传统市场的渗透率已达到50%。

亮眼成绩背后，一半功劳来自达索系统对行业拓展的清晰逻辑，另一半则要归功于达索系统口中一直强调的“Partner”，达索系统大中华区销售副总裁李智军表示，不仅仅是分销商或者增值分销商，重要的是达索系统一直把他们视作为最重要的合作伙伴。

对行业拓展的清楚逻辑：即分散也聚焦

旗下11个品牌、覆盖12大行业、行业再细分60多个子行业、接近300个应用，不熟悉达索系统品牌和产品的人，一定会有种眼花缭乱的感觉。甚至有人认为，CATIA的仿真功能与SIMULIA的仿真平台是否会因为功能重叠而自相竞争？

其实在达索系统内部，类似的问题会不时出现。虽然每个品牌都有特色鲜明的功能优势和市场定位，可能在某两个品牌中有同一种功能出现，但是这种存在却是和谐共处的。因为达索系统深刻认知到用户自身特点和需求，在看似“分散”的品牌和产品背后，实则每个品牌之间都有着蜘蛛网般交织的联系，有的为了功能增强、有的为了技术或者市场互补，而在用户面前，呈现的却是“聚焦”的统一平台、统一体验——3D体验平台。

达索系统：用分散与聚焦思维，帮助每一个合作伙伴把生意做得更好达索系统大中华区总裁 张鹰

事实上，在达索系统大中华区总裁张鹰看来，“分散”与“聚焦”的逻辑背后，恰好构成的是达索系统的工业能力。从工业软件角度，也许从航空航天、汽车到建筑、铁路，是一种行业拓展；但从平台角度，不同行业在业务上却有着相同的规律：第一步是建模设计，第二步是仿真模拟，第三步是协同管理，第四步是生产制造。也就是说，达索系统有很多设计模块，既能完成飞机的设计，也能完成建筑设计、铁路、城市等等，而所有操作都可以在3D体验平台上实现。

如此来看，尽管旗下品牌和产品“分散”，但在推崇简化IT的现今时代，达索系统并没有背道而驰。反向思维，正是为了实现客户体验的“聚焦”，才有了达索系统品牌、产品上的“分散”。

在中国，达索系统更是将这种思维深入融合到业务结构中，对于《中国制造2025》重点关注的十大行业，达索系统将深耕的12大行业与之映射，归类聚焦在三大板块：中国制造、中国建造和中国创造，并与渠道伙伴一同完成“未来五年达索系统继续保持超过一倍业务增长”的目标。

对渠道伙伴的思维转换：从“量”向“质”过渡

在达索系统既有的销售方式中，针对中小企业的产品，更强调功能性和易用性，个性化成本较少，因此大多通过销售渠道实现销售；而针对大型企业的产品，由于需要针对企业个性化定制来进行实时部署，所以达索系统大多通过直销团队来完成销售。

前种方式又细分为VS（Value solution）和PC（Professional Channel）团队，其中VS团队由数量庞大的渠道合作伙伴组成。事实上，关于渠道业务的建设也是达索系统特别关注之一。

达索系统大中华区销售副总裁李智军表示，从2017年开始，达索系统做了一个决策是对合作伙伴的关注，由过去的重量转换为如今的重质。“我们在中国每年会增加大概一万个客户，从达索系统的角度来看，我们也希望合作伙伴分散到不同的子行业，但每一个伙伴又聚焦其关注的细分析行业，把真正有价值的服务带给客户。”

李智军还强调，今天业界形态已经从线、面转变为体的一个业务经营环境，从供应链到价值链，所有的价值是一个立方概念，达索系统也希望帮助每一个合作伙伴打造他们的独门秘籍、核心价值，实现能力的多面化，而不再仅仅追求量的增加。

打造立体多面生态圈：不仅赋能工业，还帮Partner转型升级

中国业绩蒸蒸日上，达索系统并没有因此满足于现有的成绩，对于业绩有着一半贡献的合作伙伴，达索系统还制定了很多代理商拓展项目，帮助他们提升业务和服务的能力的同时，打造一个立体式高能生态的朋友圈。

今年也是达索系统全球渠道销售负责人Guido Porro上任第一年，采访中他透露关于赋能代理商的最新计划，“代理商拓展项目”分为三个层面：首先是基于代理商战略层面，管理层培训；其次是针对代理商业务能力和职能部门，包括CEO、销售总监、财务总监的培训；最后是针对代理商的个性化培训，包括职业素养、技术能力提升。

为了更好匹配到市场，达索系统还将有效资料投入到代理商的合作之中，推行“代理商奖励项目”，即按照能力与愿景的不同进行拓展，将其分为铜、银、金、白金等级，最终构建立体的生态群落，让代理商成为最终客户最信赖的业务伙伴关系。

达索系统：用分散与聚焦思维，帮助每一个合作伙伴把生意做得更好上海江达科技发展有限公司总经理 闫兆发

上海江达科技发展有限公司成立之时就已与达索系统合作，目前业务基本上100%围绕达索系统，包括新能源汽车“一枝独秀”蔚来汽车也是在江达牵线下，将工业设计迁移到达索系统3D体验平台上来做。另外，北京迅利创成科技有限公司也是达索系统忠实的合作伙伴，在达索系统生态圈的良好环境下，能够有别于其他服务商，深入理解客户需求并提供优化方案。

达索系统：用分散与聚焦思维，帮助每一个合作伙伴把生意做得更好上海韵华科技有限公司副总经理 周丹

正如李智军所言，达索系统对合作伙伴能力的提升更侧重向“质”转变，上海韵华电子科技有限公司仅代理达索系统解决方案两年时间，却实现了销售额破亿，达索系统业务年增长超过40%，跻身全国排名前三，成为“代理商奖励项目”中的个中强手。

如今达索系统还在扩大生态群落的规模，打造一个立体多面化的生态圈，不仅对自身业务有着高度认知与整合，还帮助合作伙伴转型升级，因为在达索系统看来，合作伙伴的成功，带动最终客户的成功，也意味着达索系统的成功。

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