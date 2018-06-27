SUSE Linux Enterprise Server向前迈进一大步

SUSE虽然没有获得Red Hat Enterprise Linux（RHEL）或Canonical Ubuntu那样的成绩，但它仍然是一个很好的Linux服务器发行版。现在，SUSE在服务器数据中心中又迈出了一步，即将于7月中旬发布SUSE Linux Enterprise Server（SLES）15。

SUSE虽然没有获得Red Hat Enterprise Linux（RHEL）或Canonical Ubuntu那样的成绩，但它仍然是一个很好的Linux服务器发行版。现在，SUSE在服务器数据中心中又迈出了一步，即将于7月中旬发布SUSE Linux Enterprise Server（SLES）15。

届时SLES 15将在x86-64、ARM、IBM LinuxONE、POWER和z Systems上推出。因此，无论你的首选服务器架构是什么，SUSE都可以与你合作。

与此同时，SUSE还将以SLES 15作为多模式操作系统。它将把基于云的平台与企业服务器集成在一起，把容器化的开发与传统开发相结合，把传统应用与微服务相结合。

SUSE通过在环境中使用"公共代码库"在SLES中做到这一点，并为你的目的添加适当模块。

其中一些只是品牌重塑。例如和以前一样，SUSE Linux Enterprise Desktop（SLED）由核心遗留代码库和桌面代码库组成的。但不止于此。例如，对于微服务来说，你使用SUSE Container as a Service (CaaS) Platform的旧代码库，以及为了私有云添加SUSE OpenStack Cloud。使用这种方法，你还可以在内部服务器和软件定义基础设施（如AWS、Google Cloud Platform以及微软Azure）上使用SUSE Linux Enterprise Bring-Your-Own-Subscription (BYOS)轻松部署SLES。

另外，还有两个其他SLES版本，第一个是SLE High Performance Computing 15，针对x86和ARM架构的全套支持工具，满足了HPC市场不断增长的需求，其中包括slurm工作负载管理器；你选择的mrsh、pdsh或者conman进行集群管理；用于性能监测的神经节。

然后是SLES for SAP Applications。此版本包含无磁盘数据库的非易失性双列直插式内存模块（NVDIMM）支持，以及用于IBM Power Systems增强的高可用性功能。一项名为"工作负载内存保护"的新功能提供了一种基于开源且可扩展的解决方案，以保持SAP应用的高性能水平。

总的来说，SUSE想要做的是打造一个Linux，不仅仅是为了服务器和传统的IT角色，还是为了DevOps和持续集成和开发（CI/CD）。

SUSE首席技术官Thomas Di Giacomo解释说："随着全球各地的企业将其企业系统转变为拥抱现代化和敏捷技术，这就需要针对不同工作负载和应用的多种基础架构。而这通常意味着将基于云的平台整合到企业系统中，将容器化开发与传统开发相结合，或者将传统应用与微服务相结合。为了弥合传统和软件定义的基础架构，SUSE构建了一个多模式操作系统--SUSE Linux Enterprise 15。"

SUSE正在做一些工作。IDC计算平台高级研究分析师Stephen Belanger写道："Linux已经成为云计算和现代云本地应用开发的首选平台，以及大多数独立软件开发商的首选开发平台。今天Linux正在被广泛用于托管传统应用和下一代应用，覆盖裸机、虚拟机和基于容器的传送方式托管模式。SUSE Linux Enterprise成为SAP应用、大型机、高性能计算和其他以关键Linux企业级应用为核心的用例的首选。"

最后，SUSE还发布了最新版本的SUSE Manager，在该版本中通过添加新功能构建了其原生服务器管理能力，这样你就可以对基于物联网、云和Kubernetes的容器基础设施使用相同的平台。通过SUSE Manager 3.2，SUSE承诺你可以管理一切，从基于Raspberry Pi的物联网设备到SUSE CaaS Platform的所有内容。

如果你希望在旧IT服务器与现代化的云、容器以及编排功能之间架起一道桥梁，那么一定要看看SUSE的新操作系统家族。