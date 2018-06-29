LinkedIn推出了基于微软人工智能技术的翻译功能

微软LinkedIn部门为LinkedIn新闻Feed中的文章开发了一项新的动态翻译服务，并加入了一些微软的认知服务来完善它。

微软LinkedIn部门正在为LinkedIn新闻文章推出一项新的翻译功能，该功能依赖微软的一些核心人工智能技术。

鉴于超过一半的LinkedIn用户不在美国，LinkedIn官员认为需要简化新闻Feed中的跨语言交流。该公司的官员们表示，翻译会员发表的帖子是LinkedIn最为需要的功能之一。

尽管LinkedIn在开发新的动态翻译功能——被称为“参见翻译”（ See Translation）——时大量使用了自己的技术和资源，但LinkedIn的官员指出，他们确实与微软的一些团队进行了合作并使用对方的一些技术。

“参见翻译”（ See Translation）使用了微软的Azure文本分析程序接口，它可以检测多达120种语言，还使用了微软的翻译文本（Microsoft Translator Text）程序接口，这是微软另一项认知服务（Cognitive Services）。LinkedIn在6月28日发布的消息称，翻译文本API可以为特定域提供定制化翻译模板的功能，例如新闻Feed。

LinkedIn的官员们表示，“参见翻译”（ See Translation）功能还建立在LinkedIn最初开发的各种开放源代码框架之上，包括Kafka、Samza和Rest.li，用于内容语言检测和标记。

LinkedIn工程团队撰写了一篇博客文章，扼要介绍了“参见翻译”（ See Translation）功能是如何开发出来的。

LinkedIn官员们还于6月28日宣布在全球推出全新的LinkedIn QR号码功能，该功能允许用户快速查找他们刚刚遇到的人，以代替交换名片或电话号码。LinkedIn QR号码功能可在全球LinkedIn iOS和安卓版应用程序中使用。

微软在2016年收购了LinkedIn，并允许该业务在很多方面继续保持独立运营。微软和LinkedIn已经在各种产品和服务之间进行了一些整合，但LinkedIn在使用自己的数据中心和自己开发工具来构建其产品和服务。