李彦宏既兑现了一年前承诺的量产无人车，还突然发布了云端AI芯片

在去年百度世界大会上，李彦宏放了个狠话，说要在2018年7月份实现无人车的量产。这比行业的预计量产时间足足提早了两年。转眼之间“期限”已到，许多“吃瓜群众”都开始围观坐等看他如何亲自拔掉这个flag。

在去年百度世界大会上，李彦宏放了个狠话，说要在2018年7月份实现无人车的量产。这比行业的预计量产时间足足提早了两年。

转眼之间“期限”已到，许多“吃瓜群众”都开始围观坐等看他如何亲自拔掉这个flag。

兑现无人驾驶汽车“量产之约”

不负众望的是，在今天的百度AI开发者大会上，李彦宏一登场就先满足了大家的胃口。通过与金龙客车董事长谢思瑜视频连线，一起见证了全球首款L4级量产自动驾驶巴士“阿伯龙”在生产车间正式量产下线，证明自己并没有吹牛皮。

在现场，谢思瑜通过视频展示了“阿波龙”的内部设计：“它的设计非常有科技感，没有方向盘，也没有驾驶位、油门和刹车踏板。最重要的是试乘非常舒适。此外，它搭载的是Apollo L4级别自动驾驶解决方案的系统，适用于景区、厂区的场景。”谢思瑜说。

此外据了解，“阿波龙”的商业化落地也已经同步展开，完成总装的车辆即将发往北京、雄安、深圳、福建平潭、碧桂园、湖北武汉、日本东京等地，开展商业化运营。例如在日本，百度将会和软银合作，把“阿波龙”用于一些核电站内部的人员接驳和部分高龄化社区的老年人接送。

而除了载客无人驾驶之外，李彦宏还在现场发布了载货无人驾驶车——“新石器”。“2018年是自动驾驶产品化的元年，但这仅仅是个起点。未来，它们还会在公园变成扫地车，会在码头变成运货车，甚至在农田里插秧播种、摘果子。”李彦宏表示：“在这些场景的背后，硬件元器件在不断减少，但软件复杂度却在迅速提升。经过开发者的定义和实现，从方向盘再到客厅，人工智能将改变我们每个人生活和工作的方方面面。”

对此，他举了以下几个例子：

对话式AI：从根本上改变人机交互方式

对话式AI技术不仅催生了大量智能音箱产品，也给服务行业带来了全新变化。例如，在百度AI开发者大会之前，百度智能客服就向数百位参会者拨打了电话。面对各种五花八门的提问和“调戏”，智能客服都能对答如流，交通、餐饮、会议嘉宾等信息都如数家珍。甚至很多参会者都没有意识到电话那头其实是机器人，但即便被“看穿身份”，机智的智能客服也都能随机应变。

李彦宏表示，人类经过几十万年进化完善的语言能力，正在越来越逼真地被机器所模仿。在这背后，是这些年来AI技术的持续大规模投入。百度汇聚了上万名AI工程师，每年有超过百亿的研发投入，百万台服务器组成的高性能计算集团军，支持千亿级参数、千亿级样本及特征训练的超大神经网络，加上万亿级训练数据的“喂养”，才不断推动算法、算力的提升和迭代。

百度开放的AI技术正为生产服务领域带来福利

据李彦宏介绍，从去年11月份百度世界大会到现在半年多的时间里，百度AI开放平台的语音能力调用次数增长了94%，视觉能力的日调用量增长了416%，自然语言处理的日调用次数增长了180%。此外，视觉中的人脸识别技术，调用次数更是涨了近8倍。

可以看出，AI正在渗透到经济社会的毛细血管中。而通过百度开放的AI技术，也正为生产服务领域带来福利。

以大型地板制造企业圣象为例，虽然在生产的很多环节中它早已实现了自动化，但在地板分拣工作中，却仍然完全依靠人肉眼识别。如今，借助于AI技术，使得地板分拣流程的自动化夜成为了可能，不仅提升了效率，也把工人从重复、低效、繁重的工作中解放了出来。

此外，在大会现场，援藏医生陈静飞还展示了由百度 AI 技术成功训练出的，一套可以辅助基层医生用显微镜识别寄生虫虫卵的模型。据说，这套系统只用了几个月时间就训练完成，已经可以识别10多种寄生虫虫卵，其中几种在小范围临床检验试点里识别准确率稳定在97%以上，识别能力相当于一位具有20多年临床经验的检验专家。

“藏地牧区地广人稀，基层医疗单位相对来说缺乏技术过硬的检验人员，牧民常常要到数百公里外的医院检查。这套寄生虫虫卵识别系统，相当于把更专业的临床检验工具直接送到了牧民临近的医院，缓解他们的奔波之苦。”陈静飞医生说。

发布AI芯片“昆仑”填补中国芯片市场空白

“在PC时代，百度的使命是让人们最公平、便捷地获取信息，通过技术创新不断弥合信息鸿沟。在未来，百度将把自己积累多年的AI技术，也就是数据、算法、算力开放出来，让人们平等获取AI能力，一起跨越 ‘智能鸿沟’。”李彦宏表示。

数据、算法在过去几年一直是百度的发力点。而在这次大会上，百度又给了大家另一个惊喜：正式发布自主研发的云端全功能AI芯片——“昆仑”。

据李彦宏介绍，“昆仑”是中国在大规模AI运算实践中催生出的芯片，基于百度8年的CPU、GPU和FPGA的AI加速器的研发，20多次迭代而生，是中国AI芯片的又一里程碑。

从能力上看，“昆仑”能够在100+瓦特功耗下提供260Tops的性能支持，能够高效地满足训练和推断的需求。它的“云端全功能”价值，既体现在对数据中心、公有云和无人车测试研发等场景的云端全场景覆盖，也包括了对于常见的开源深度学习算法之外的大规模语音识别、搜索排序、自然语言处理、自动驾驶、大规模推荐等具体场景的通用性适配计算。

“我们的理想是Everyone Can AI。”李彦宏说。

技术支撑持续进化：发布百度大脑3.0、DuerOS 3.0、Apollo 3.0

百度大脑3.0：业界首提“多模态深度语义理解”

对此，百度高级副总裁、AI技术平台体系总负责人王海峰在随后的演讲中发布了百度大脑3.0版本，并指出：“百度AI能力的核心是百度大脑，而百度大脑3.0则是百度AI能力的集大成者。”

自2016年9月以来，百度大脑不断进阶，在1.0版本完成了基础能力搭建和核心技术初步开放，2.0形成了完整的技术体系，开放60多项AI核心能力，而此次3.0的核心是“多模态深度语义理解”，目前已经开放110多项AI能力。

DuerOS 3.0：为每一位开发者平等赋能

在智能语音层面，百度智能生活事业群组(SLG)总经理景鲲带来了DuerOS3.0。这个全新的版本具备了划时代的自然对话交互、全新对话式内容服务生态和商业模式闭环打通三大要素。

核心能力方面，DuerOS3.0带来自然语言交互技术的全面升级，提供情感语音播报、声纹识别、儿童模式、极客模式、智能引导与纠错、视觉搜索能力、视频理解能力。场景和解决方案方面，DuerOS3.0可以提供超过20个跨场景、跨设备的解决方案，包括有屏设备解决方案、蓝牙设备解决方案和行业解决方案等。

Apollo 3.0：开启无人驾驶汽车量产的关键

Apollo开放平台是开启无人驾驶汽车量产的关键，在大会上，百度总裁张亚勤宣布Apollo3.0版本重磅发布，开放了量产园区自动驾驶，并宣布Apollo开放技术框架全面升级。此前的硬件参考平台升级为硬件开发平台，接入15家硬件合作伙伴，未来将为开发者提供智能硬件一体化解决方案，而车辆参考平台则升级为开放车辆认证平台。

百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇介绍，目前Apollo已经开放了超过22万行代码，超过1万名开发者推荐使用Apollo的开放代码，生态合作伙伴规模达到116家。面向量产，Apollo发布了自主泊车（Valet Parking）、无人作业小车（MicroCar）、自动接驳巴士（MiniBus）三套自动驾驶解决方案，帮助开发者及合作伙伴三个月内即可打造出属于自己的“阿波龙”。

此外，Apollo3.0还带来了更加智能的量产车联网系统解决方案——小度车载OS，并首次发布了车载语义开放平台。