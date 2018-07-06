区块链也可以提高品牌忠诚度、推荐激励方式和名人经济

随着去中心化式网络在商业领域越来越流行，企业也在寻找与用户交互的更有价值的新方式。

至顶网软件频道消息：随着去中心化式网络在商业领域越来越流行，企业也在寻找与用户交互的更有价值的新方式。



传统的集中式业务由于其简单的设置和严格的结构仍然很受欢迎，但去中心化网络拥有更为松散的组织。这会让启动阶段变得复杂化，但也有明显的优点。任何分布式网络的重要先决条件是具有纯净的透明度——区块链分类帐的结果是，保证用户的责任和有条不紊。



虽然集中式服务可能速度更快，但去中心化的服务在用户参与方面具有优势，并且可以从中获益更多。无论是分享照片、贡献内容还是推荐朋友，把沟通和协作作为一种“产品”的企业，都会从区块链中获得优势。更高的透明度带来了更大的激励和奖励，从而构建可持续增长的服务，而不会让用户暴露在外部利益的冲突中。



除了以巧妙的新方式使用区块链之外，企业还寻求招募用户进入他们的网络，最终向行业内最大的参与者发起挑战。这种情况的发生虽然缓慢，但今天许多关于商业区块链的相关例子都证明了这一巨大的变革。



以创新的激励方式奖励推荐人



推荐是一种常用的营销和销售手段，涉及到用户在他们的圈子里推荐服务，并将这些人转换为用户。大多数引荐和推荐都可以跟踪到具体的联系人，企业会给这个推荐人一定奖励。即便如此，在线服务的处理方式仍然相对简单，很难跟踪到在这些扩展网络上经常出现的、复杂的多步骤推荐，更不用说确定用户连接的质量了。



这让用户不愿意推荐给别人或者只是最低限度的推荐。2Key正在寻求改善这一点，它是一个基于区块链的推荐平台，用于组织、激励和奖励用户。2Key具有跨整个分类账的透明度和动态加密链接，它的智能合约系统可以自动将加密货币存入所有参与推荐的人那里。



同时，一个信誉系统会记录某人在生态系统中扮演角色的质量。该模型向用户展示积极贡献的好处，因为他们可以从积极的、相关的内容中获得回报。同时，该平台也会在用户没有成功分享链接或过于频繁分享链接的时候，通过减少用户积分来阻止不良链接，这样可以确保更高质量的链接。2key解决方案在招募新用户力度更大，为参与者和平台的企业合作伙伴增加了价值。



游戏发行商想要的品牌忠诚度



尽管游戏玩家以对自己喜爱的游戏发行商的忠诚度而著称，但他们是非常善变的。



他们也会对那些他们认为不公平的、无趣的做法抱怨连连。因此，以健康的方式赢得忠诚度，这是一个很显著的优势。拥有庞大用户群的游戏必须不断创新，让玩家保持兴趣并努力实现目标。Buff推出了一种区块链解决方案，为游戏发行商提供比付费墙和随机“战利品盒”这种不受欢迎的模式的更好替代方案。



将Buff Coins与游戏集成的公司，可以通过区块链来跟踪用户参与度和成绩，为他们提供实时加密货币奖励以达到游戏内的目标。发行商和游戏开发商可以使用Buff创建游戏世界的经济体系，从而使游戏玩家的贡献和奉献货币化，让他们有更大动力继续玩下去并成为最好的玩家。



那些已经将这种经济令牌化了的游戏商，可以更有效地留住用户，仅仅玩家在游戏中投入的已经不仅仅是时间，还有金钱，这也意味着熟练的游戏技能比以往任何时候都更有利可图。



名人经济



即使是最不正统的商业理念也可以通过适当平衡的令牌生态系统和经济来维持。资深且知名的个人可以将他们与群众的关系货币化，正如知名的思想领袖和天才们会举行现场讲座或音乐会出售门票。然而，在歌手巡演的每个阶段，召集观众都是高成本的，而且可能会漏掉那些愿意付费却无法参加现场活动的客户。这相当于没有获得资本价值的最大化。



Ceek是一个区块链平台，可帮助名人和现场表演者提高他们的知名度，并通过虚拟现实（VR）的方式将现场演出传播给世界各地的人们。Ceek用户以加密货币的方式付费，观看现场音乐会，还有大量其他虚拟音乐会观众，他们可以听音乐、观看节目、见面沟通和跳舞。因此，名人可以利用自己的声誉来打造有价值的代币，并从虚拟门票销售中获利。



这种去中心化的平台将增长的负担放在用户身上，但同时也给予他们更大的回报。这种模式有优点也有缺点，但如果实施正确，可以更好地提供服务，这取决于用户的参与度这个成功的重要组成部分。



随着这些平台逐渐发展起来，未来发展前景将吸引越来越多的区块链参与者、倡导者和合作伙伴，他们每个人都可以加入进来。