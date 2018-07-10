共探 “企业上云”之道——第十届中国云计算大会云计算应用开发与运维论坛即将开幕

2018年7月23日-25日，由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、北京市人民政府、中国科学技术协会指导，中国电子学会主办，至顶网承办的第十届中国云计算大会将在北京举办。作为十数场专题论坛之一的“云计算应用开发与运维”论坛也将于7月25日下午举行。

至顶网软件频道消息：2018年7月23日-25日，由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、北京市人民政府、中国科学技术协会指导，中国电子学会主办，至顶网承办的第十届中国云计算大会将在北京国家会议中心举办，大会以“聚力云上生态 赋能实体经济”为主题，将邀请海内外权威嘉宾出席，继续为业界搭建一个云计算、大数据技术、产业和应用多领域最具影响力的交流和传播平台，以更好地推进云计算技术交流，促进云计算大数据产业的生态建设，加速云计算技术向行业渗透，从而推动我国实体经济和数字经济的协同发展。

大会期间， 作为十数场专题论坛之一的“云计算应用开发与运维”论坛也将于7月25日下午举行。聚焦云计算时代的企业运维模式趋势，论坛将围绕DevOps、微服务、容器、Docker、自动化运维等运维领域最新的话题展开，邀请顶级技术专家及代表性企业从实践角度探讨云计算的落地与应用。

如今，从国家战略层到企业业务层，全面的云计算时代正在到来。这使得此前常被忽略的开发和运维工作存在感越来越强，并出现了以下几个新的趋势：开发运维一体化、从单体架构到微服务架构、从VM虚机到容器等等。

同时，为了满足企业数字化转型需求，支持业务系统的快速上线、灵活伸缩以及更高的SLA要求，运维人员也面临着许多新的问题。如数据中心的日益复杂带来的维护难度加大、传统IT与云计算两种IT架构的统一集中维护和管理、大量的微服务模块如何整合治理、全员应用高峰时段如何提升体验、多套开发环境下如何保证高效运维管理等等。

为此，本次论坛特别邀请了海尔全球信息化基础架构总监高丽、新浪微博技术专家付稳、58到家架构部底层组负责人任桃术，以及微软Azure开发者市场经理许豪、富通产品解决方案总监潘冬辉等，分别从企业云计算应用角度，以及技术架构转型等方面分享他们的思考与实践。

目前大会报名正在火热进行中，了解更多关于第十届云计算大会的信息请点击：http://www.ciecloud.net/2018。