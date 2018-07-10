中国电子陈旭：借助大数据，推动成都西部电子建设的高质量发展

中国电子信息产业集团有限公司副总经理陈旭做开场致词，他表示本次会议是西部最大电子信息行业的大会，旨在推动成都西部电子建设的高质量发展，来自电子行业的专家学者、产业领袖和知名企业家等百位余重量级的嘉宾将出席本次的相关活动...

至顶网软件频道消息：2018年7月10日－12日，2018中国大数据应用大会在成都召开，大会以"大数据赋能数字中国"为主题。由成都市人民政府指导，中国大数据专家委员会、中国电子信息产业集团有限公司中国电子学会、四川省经济和信息化委员会主办，世界工程组织联合会工程技术创新委员会（WFEO-CEIT）、成都市经济和信息化委员会、成都市博览局全力支持，中国电子器材有限公司、中国电子学会科技交流中心承办，业内知名媒体至顶网与科技行者协办。

中国电子信息产业集团有限公司副总经理 陈旭

会上，中国电子信息产业集团有限公司副总经理陈旭做开场致词，他表示本次会议是西部最大电子信息行业的大会，旨在推动成都西部电子建设的高质量发展，来自电子行业的专家学者、产业领袖和知名企业家等百位余重量级的嘉宾将出席本次的相关活动，预计观众将超过两万人次，在组织形式上本次博览会1+1+5的模式，举办一次展会，一次具有大数据的应用展会，一次行业峰会来展示电子信息的发展成果。

以下是陈旭演讲实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载）

尊敬的各位嘉宾大家上午好！今天我们齐聚蓉城共同见证2018年中国（成都）电子信息博览会暨中国大数据应用大会的盛大开幕，首先我代表对于本次大会关心的工信部、成都市委市政府，中国大数据专家委员会表示衷心地感谢，向出席本次大会的领导，产业界的领导，以及媒体的朋友表示热烈地欢迎。

当前以数字革命为特征的第四次工业革命迅猛发展，大数据、云计算、人工智能等新兴技术正在与实体经济深度融合，习近平总书记亲自部署了国家大数据发展战略，推动数字中国建设，特别强调要加强政企合作，多方参与，加快公共服务领域的数据集中和共享，深入交流集思广益，共同推动大数据产业发展，总书记的重要论述于我们在新时代加强电子信息行业的交流合作指明了方向。中国电子作为中央直接管理的国有重要骨干企业和世界五百强秉持着建设网络，建设世界的理念主动发挥国企广泛带动里了影响力，致力于展示电子行业的合作发展，本次会议是西部最大电子信息行业的大会，旨在推动成都西部电子建设的高质量发展，来自电子行业的专家学者、产业领袖和知名企业家等百位余重量级的嘉宾将出席本次的相关活动，预计观众将超过两万人次，在组织形式上本次博览会1+1+5的模式，举办一次展会，一次具有大数据的应用展会，一次行业峰会来展示电子信息的发展成果。中国电子旗下、中电数据服务有限公司，是在国家卫计委指导下由中国电子牵头举办的医疗健康产业研讨会，我们将全方位行业的交流合作，中国电子将为大家提供专业、细致的会展服务，努力营造全新的体验和感受，相信你会不虚此行，收获满满。

四川是中国电子长期重点布局发展的区域，中国电子在四川拥有中电锦江，兰州电子、成都中电熊猫等十多家企业，四川布局了多个重大的企业，今年2月11号习近平总书记视察成都液晶面板生产线，勉励我们要抓住机遇，推动中国产品向中国品牌转变，使我们倍受鼓舞，当前中国电子正在以总书记211讲话为指引，推动与成都的紧密合作，围绕集成电路、网络安全、健康医疗大数据，打造电子信息生态圈，助推成都转型升级。

四川省成都市对信息产业高度重视，把信心产业作为支柱产业，十三五期间将取得万亿级的规模，四川美丽富饶、成都天府之国，九天开出一成都，万户千门入画图，借此机会代表中国电子向四川成都以及双流表示衷心地感谢！

各位领导、各位嘉宾，诸位网络产业国家队、中国电子主动落实网络全国展，积极参与数字中国建设，加快推动网信事业创新发展，在本届博览会上我们将展示最新的成果，中国电子愿与大家携手主动拥抱新时代机遇和挑战，为推动我国信息产业的发展共同努力，最后预祝本次大会圆满成功。谢谢大家！