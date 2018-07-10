中国大数据专家委员会刘汝林：解决大数据行业应用问题，迫在眉睫

中国大数据专家委员会副主任委员刘汝林做开场致辞，他介绍到本次会议有八个分论坛，大数据与人工智能，人类资源大数据，和大数据与区块链等话题，可以预见这是国内大数据应用方面规模大、领域广、价值很高的一次大会...

至顶网软件频道消息：2018年7月10日－12日，2018中国大数据应用大会在成都召开，大会以"大数据赋能数字中国"为主题。由成都市人民政府指导，中国大数据专家委员会、中国电子信息产业集团有限公司中国电子学会、四川省经济和信息化委员会主办，世界工程组织联合会工程技术创新委员会（WFEO-CEIT）、成都市经济和信息化委员会、成都市博览局全力支持，中国电子器材有限公司、中国电子学会科技交流中心承办，业内知名媒体至顶网与科技行者协办。

中国大数据专家委员会副主任委员刘汝林做开场致辞，他表示，大数据专家委员会与四年前在北京成立，专委会有来自电子信息、数学、医学、统计学、哲学等各个领域的21位院士和108位各行各业的专家组成，专委会成立的重要目的就是为了解决大数据领域的行业应用问题。为政府和社会提供决策支持，为我国大数据事业发展作出贡献，中国成都电子博览会一直在致力于推动西部乃至全国的电子信息和大数据产业发展，

此外，他还介绍到本次大会共有八个分论坛，集结大数据与人工智能，人类资源大数据，和大数据与区块链等话题，可以预见这是国内大数据应用方面规模大、领域广、价值很高的一次大会，并相信本次大会的举办可以帮助行业收获价值，共同推动大数据应用领域的健康发展，更好为我国经济发展和人类生活服务。

以下是刘汝林演讲实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载）

全球数据呈现爆发增长，大数据作为信息化发展的最新阶段，对经济发展、社会治理、人民生活等方面产生了重大的影响，党中央国务院高度重视大数据在经济发展中的作用，我国发展大数据产业要发挥市场规模大，应用需求旺的优势，坚持应用引领要以国家战略人民需要，市场需求为引领，加快发展大数据技术产品研发和在各行业各领域的应用能力，提高跨行业跨领域跨地域的大数据应用。大数据专家委员会与四年前在北京成立，专委会有来自电子信息、数学、医学、统计学、哲学等各个领域的21位院士和108位各行各业的专家组成，专委会成立的重要目的就是为了解决大数据领域的行业应用问题。为政府和社会提供决策支持，为我国大数据事业发展作出贡献，中国成都电子博览会一直在致力于推动西部乃至全国的电子信息和大数据产业发展，今天我们的会议从大数据赋能数字经济出发和国内外大数据的专家学者主管部门大数据行业应用的践行者开发者齐聚成都共同助力成都的大数据发展。

本次会议的内容精彩纷呈，本次会议有两天的会议，八个分论坛，大数据与人工智能，人类资源大数据，和大数据与区块链等话题，可以预见这是国内大数据应用方面规模大、领域广、价值很高的一次大会，相信本次大会的举办可以帮助各位收获价值，共同推动大数据应用领域的健康发展，更好为我国经济发展和人类生活服务。

最后再次给予本届大会支持关心的各界朋友，以及为大会作出辛勤劳动的承办单位表示诚挚地感谢，预祝本次大会圆满成功，谢谢大家！