Box收购机器学习创业公司Butter.ai团队 带来更多智能搜索功能

Box在星期二表示，其正在收购Butter.ai背后的团队，Butter.ai是一家创业企业，打造能够在多个商业应用程序中查找文件的软件。根据双方的协议，整个Butter.ai团队将加入Box，原来的应用程序将关闭。

Box在星期二表示，其正在收购Butter.ai背后的团队，Butter.ai是一家创业企业，打造能够在多个商业应用程序中查找文件的软件。根据双方的协议，整个Butter.ai团队将加入Box，原来的应用程序将关闭。

在一篇博客文章中，Box表示这笔交易将能够在其平台中引入更多智能搜索功能，从而使文件搜索更具情境化、预测性和个性化。

该公司引用了企业员工每天必须应对的越来越多的内容作为交易背后的理由。

Box的首席产品官Jeetu Patel在博客中写道：“随着企业转向云计算以实现现代化并创建数字化工作场所，它正在推动前所未有的商业内容创造。”Jeetu Patel表示：“而随着数据量的不断增长，理解这一切变得越来越困难，更加耗时费力，成本也越来越高。”

Butter.ai还与Box围绕Box Skills的策略保持一致。Box Skills于10月首次发布，它提供了一个框架，将机器学习应用于Box云内容管理平台。目的是使用人工智能帮助客户从他们的Box内容中提取见解和额外价值。Butter.ai的技术为这项工作增添了另一层智慧。