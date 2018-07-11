阿里巴巴将在中国托管西门子MindSphere物联网平台

德国电气工程和电子集团西门子股份公司日前宣布与中国互联网巨头阿里巴巴集团控股有限公司合作，阿里巴巴公有云计算平台将托管西门子的物联网MindSphere操作系统。

德国电气工程和电子集团西门子股份公司日前宣布与中国互联网巨头阿里巴巴集团控股有限公司合作，阿里巴巴公有云计算平台将托管西门子的物联网MindSphere操作系统。

德国总理安格拉·默克尔（Angela Merkel）及正在德国访问的中国总理李克强出席了两家公司合作协议在柏林签订仪式。据路透社报道，李克强总理周一曾签署了价值约为235.1亿美元的多个商业合同。两家公司还签署了一份谅解备忘录，两家公司将共同合作，为中国制造业创造几十种物联网产品。

西门子表示，这笔交易将有助于通过旗下产品升级中国产业，西门子旗下的产品迄今为止仅通过亚马逊网络服务公司和微软公司的公有云平台提供。

据了解，西门子正在加大数字行业的力度，以抵消旗下传统业务的下滑，西门子的传统业务是为天然气和其他行业提供基础架构。西门子公司希望与阿里巴巴的交易为自己在中国建立更强大的立足点，而中国目前是西门子的第三大市场。

西门子首席执行官Joe Kaeser在一份声明中称，“这项合作将工业4.0解决方案引入中国，对于中国成为全球制造业强国有益，合作具有里程碑意义。”

MindSphere（https://www.siemens.com/global/en/home/products/software/mindsphere.html）是一个基于云的开放式操作系统，专为物联网系统而设计，可通过连接工厂、机器和产品并收集数据实现生产效率的提高，并减少生产设施的停机时间。该产品由西门子数字工厂业务部门提供，该部门近年来的业务大幅增长。根据西门子发布的最新一季度业绩报告中的资料显示，该部门该季度的销售额增长了13％，利润增长了40％。

市场分析公司Constellation Research Inc.首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示，两家的合作伙伴关系合情合理，因为物联网是新一代软件应用程序里最重要的用例之一。

Mueller表示，“物联网需要公有云，皆因许多公司无法界定自己的自动化用例，因此这些公司需要云弹性才能实现真正适合企业的用例。拥有诸如MindSphere一类平台则是另一个好处，企业需要平台以实现物联网下一代应用程序。”

两家公司在协议签订后将立即开展合作，MindSphere预计将在明年适当的时机登陆阿里云。