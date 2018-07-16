 半年盘点：2018年最热门的10家云计算初创公司

下面就让我们来看看2018年最热门的这10家云初创公司。

走向云端

在不断壮大的云初创公司群体中，能够脱颖而出的往往是那些为超大规模计算能力增加价值的公司。这些初创公司正在帮助企业采用灵活的混合IT环境，来运行现有的以及全新的工作负载，特别出现越来越多新的用例（包括利用物联网和人工智能的用例）。与此同时，这些云计算初创公司也在利用渠道的力量。

下面就让我们来看看2018年最热门的这10家云初创公司。

Accelerite

CEO：Nara Rajagopalan

成立有4年时间的Accelerite通过从大型供应商那里获取技术并以此为基础为客户解决问题，从而为自己赢得了名声。Accelerite总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉，产品组合包括从英特尔收购的API管理平台Aepona，以及源自Citrix CloudPlatform的云构建平台Rovius Cloud。Accelerite从1月开始在经过验证的戴尔硬件上预装Rovius Cloud，该硬件是Accelerite首个用于私有云部署的集成解决方案。此外，Accelerite也是软件开发商和IT服务提供商Persistent Systems的全资子公司。

Aparavi

创始人、董事长：Adrian Knapp

Aparavi成立有2年时间，位于美国加利福尼亚州圣莫尼卡，专注于云、地点和平台之间的数据保留。Aparavi于6月公布了Aparavi Advantage合作伙伴计划，通过扩展其云服务产品，更好地帮助客户应对数据管理挑战，为经销商提供增加收入的机会。

appOrbit

联合创始人、CEO：Rahul Ravulur

云初创公司AppOrbit去年走出了隐身模式，它的应用现代化平台面向那些希望避免昂贵重建项目的企业。3月，appOrbit推出了平台的第二次迭代。这家位于美国加利福尼亚州圣何塞的初创公司是由VMware和IBM资深人士在2017年创立的。

Datos IO

联合创始人，CEO：Tarun Thakur

Datos IO位于美国加利福尼亚州圣何塞，在2月被Rubrick收购。Datos IO的旗舰产品Rubrik Datos IO提供以应用为中心的数据管理平台，可以在私有云、混合云和公有云环境中保护应用数据，并实现应用数据的变现。Datos IO公司成立于2014年，与云服务提供商Cloudera合作，在2017年开始为大数据提供数据保护。Datos IO还与数据存储提供商Cloudian和Igneous Systems围绕保护对象存储数据展开合作，于去年发布了高级恢复功能。

Elastifile

CEO：Erwan Menard

Elastifile成立于2013年，专注混合云解决方案，特别是跨不同地点的数据管理和统一，并将其​​集中在本地。Elastifile的旗舰分布式文件存储技术Elastifile Cloud File System，是一种帮助管理这些数据的闪存存储解决方案。这家总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉的公司由Amir Aharoni创立，他曾担任公司首席执行官，直到6月，前Scality总裁兼CEO Erwan Menard接任掌舵。

HyperGrid

董事长、CEO：Nariman Teymourian

总部位于美国加利福尼亚州圣何塞的HyperGrid为那些寻求“云化”IT环境的企业和MSP提供帮助，跨任何公有云或私有云管理工作负载和应用。HyperGrid成立于2016年，今年发布了HyperCloud平台的新功能，包括与公有云和私有云更深层次的集成，在裸机上配置容器和大数据服务，以及工作负载放置推荐工具。

Minio

联合创始人兼CEO：Anand Babu Periasamy

Minio成立于2014年，为所有主要公有云和私有云提供商平台上的云原生和容器化应用提供开源对象存储。这家位于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托的初创公司在9月在由Dell Technologies Capital、General Catalyst Partners和Nexus Venture Partners共同领投的A轮融资中获得2000万美元。与此同时，Minio推出了多云对象存储解决方案，将Amazon S3兼容对象API引入所有云原生环境。

ParkMyCloud

联合创始人，首席执行官：Jay Chapel

云管理初创公司ParkMyCloud提供名为“SmartParking”的旗舰产品，这是一款基于软件即服务的应用，让合作伙伴和企业可以用来实现自动使用云，以及为跨Amazon Web Services（AWS）、微软Azure和Google Cloud Platform部署的闲置计算资源安排停机时间。ParkMyCloud位于美国弗吉尼亚州杜勒斯，成立于2015年，在6月扩大了其成本管理解决方案的范围，纳入针对微软Azure虚拟机规模集和Google Cloud Platform托管实例组的成本优化平台增强功能。

SkyKick

联合创始人、联合CEO：Evan Richman和Todd Schwartz

云管理专家SkyKick位于美国西雅图，主要为与中小型企业合作的解决方案提供商提供软件，帮助他们构建围绕IT和云的战略。SkyKick在5月又融资到了4000万美元，用于构建更多的云迁移解决方案，在6月透露了针对微软Office 365云备份套件的一系列增强功能。

Wasabi

CEO：David Friend

云存储初创公司Wasabi Technologies位于美国波士顿，提供基于云的开放式对象存储服务，该服务与Amazon S3 100％兼容。Wasabi在2017年5月走出隐身模式，它提供的服务可以将客户数据存储在云中，比使用Amazon S3快6倍，成本是S3的1/5。Wasabi由Carbonite联合创始人David Friend和Jeff Flowers创建。