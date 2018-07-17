半年盘点：2018年最热门的10家DevOps初创公司

DevOps是一个广义的术语，包含着远远超出任何特定产品或平台的组织文化和方法。下面就让我们来看看推动向DevOps世界转型的初创公司。

DevOps是一个广义的术语，包含着远远超出任何特定产品或平台的组织文化和方法。

创新型的初创公司正在推动着这一现代化的流程，他们打造着合作伙伴为企业合作交付告诉软件开发和部署功能所需的工具。

其中很多年轻的公司通过在整个应用生命周期内实现自动化基础架构配置、敏捷软件开发、持续集成和部署、容器管理以及安全操作来快速扩展业务。

这些产品大规模地融合了软件开发和操作，让现代应用环境成为可能，彻底改变大型组织的工作方式和客户互动方式。

下面就让我们来看看推动向DevOps世界转型的初创公司。

AppOrbit

CEO：Rahul Ravulur

由VMware和IBM资深人士创办的AppOrbit在去年走出隐身模式，其应用现代化平台面向那些希望避免昂贵重建项目的企业。

这家位于美国加利福尼亚州圣何塞的初创公司，提供了一个运行时环境，可以重新利用几乎所有在DevOps环境中进行测试和部署的应用。

AppOrbit的平台适用于从Tier3到微服务的各种应用类型；从云原生到传统环境。该平台可以剥离这些应用，并以满足现代企业需求的属性对其进行重新配置：按需、自我修复、可移植、可扩展和安全性。

Distelli

CEO：Rahul Singh

Distelli去年成为Puppet的子公司，而Puppet正是DevOps的一个坚定支持者，并且此后一直在扩展其功能。

在收购几周后，Puppet推出了三款新的Distelli产品，专注于应用自动化和容器部署。

这家位于西雅图的公司推出的软件即服务解决方案，可以从任何源或存储库中提取代码，并将其部署到各种基础架构环境中，包括公有云。

HashiCorp

CEO：Dave McJannet

这家总部位于旧金山的初创公司是诞生于大学宿舍的，开发了广泛的工具组合用于配置、保护和运行托管分布式应用的基础架构。

Terraform、Vault、Nomad、Consul、Packer和Vagrant现在已经成为企业的主要工具，也是许多DevOps解决方案提供商的首选工具。

HashiCorp的开源产品和商业产品的迅速普及，促使HashiCorp在去年推出了第一个渠道计划，以巩固企业关系并建立新的关系。

Heptio

CEO：Craig McLuckie

两位在谷歌开发Kubernetes的工程师于2016年创建了Heptio，以改善使用Kubernetes容器编排技术的体验。

这家位于西雅图的初创公司，提供可确保在发生故障时正确配置和恢复Kubernetes集群的工具，从而有助于在大规模部署容器时降低成本。

Heptio还提供Kubernetes培训和专业服务。

与其他一些以Kubernetes为重点的厂商不同，Heptio提供的分发版与上游版的技术没有多大差别，可最大限度地提高兼容性。

Mesosphere

CEO：Florian Leibert

开源Mesos容器协调器的创建者成立了Mesosphere，不过如今这家位于旧金山的初创公司已经向市场中推出了综合性的平台，整合并集成了多种底层容器技术和大数据框架。

Mesosphere的容器运营和数据服务平台——Mesosphere Datacenter操作系统（DC/OS），可以在生产环境中快速部署开源解决方案，实现应用交付自动化，管理容器和处理大型数据集。

DC/ OS让混合云资源成为支持广泛数据密集型工作负载的统一环境。

Pulumi

CEO：Joe Duffy

去年在西雅图成立的Pulumi，专注于帮助DevOps团队在云中快速、协作地部署代码。

Pulumi的开源和可扩展平台提供云服务定义、部署和管理的框架和库。

DevOps团队可以使用Pulumi实施统一方法来构建和管理云原生软件，无论是使用容器、无服务器基础架构、虚拟机还是API。

Rancher Labs

CEO：梁胜

Rancher Labs提供的开源解决方案用于管理企业级容器部署。Rancher的容器平台旨在让DevOps团队更容易在所有环境中测试、部署、保护和管理通常使用微服务架构构建的应用。

Rancher最初是底层容器编排技术无感知的，去年完全致力于Kubernetes。现在Rancher专注于向市场推出用于跨内部环境和云环境中管理由任何Kubernetes分发版（包括其自身）编排集群的解决方案。

SaltStack

CEO：Marc Chenn

SaltStack的系统管理工具由Salt开源配置管理软件构建，是企业云和DevOps组织的热门选择。

SaltStack的企业解决方案可在复杂的异构环境中提供服务器配置、数据中心自动化和云编排，并在整个流程中嵌入事件驱动的安全性。

Tripwire

总裁：Dhrupad Trivedi

Tripwire通过在整个DevOps生命周期中扫描在线、离线和未运行的Docker容器，为DevOps带来安全性。

Tripwire Container Analyzer Service可以对Docker图像执行全面的漏洞分析、系统地批准或者阻止进一步使用。

该服务结合了持续集成和持续部署工具，可在容器化过程的每个步骤执行漏洞扫描。

XebiaLabs

CEO：Derek Langone

XebiaLabs是最早的应用发布自动化厂商之一，利用区块实现业务快速扩展。

这家总部位于美国马萨诸塞州伯灵顿的企业软件公司开发了多种产品，包括旗舰的XebiaLabs DevOps平台，用于大规模地对持续交付流程进行智能化、自动化和控制。

该平台为DevOps发布自动化提供了支持，是对现有工具的补充，并实现整个软件交付流程的完全可见性。

新的XL Deploy和XL Release版本则提供了更多增强功能，包括评估分析、以代码为中心的管理功能和更广泛的集成支持。