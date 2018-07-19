深度采用AWS云：21世纪福克斯、美国职业棒球大联盟和热门游戏公司纷纷加入

21世纪福克斯公司、美国职业棒球大联盟、“堡垒之夜”（目前最受欢迎的在线“大逃杀”游戏）游戏制作商Epic Games今天表示，他们正在更深度地使用AWS的服务。

至顶网软件频道消息：21世纪福克斯公司、美国职业棒球大联盟、“堡垒之夜”（目前最受欢迎的在线“大逃杀”游戏）游戏制作商Epic Games今天表示，他们正在更深度地使用AWS的服务。

很快将成为沃尔特迪斯尼旗下一个部门的福克斯公司，已经与AWS达成了一项战略合作关系，将把大部分福克斯的平台和工作负载都托管在AWS云上，同时使用AWS的机器学习和数据分析服务打造一系列数字媒体功能。

据AWS称，21世纪福克斯公司已经将其数据中心需求减少了50％，并将超过3000万资产（大约10PB的内容）转移到Amazon Glacier and Amazon Simple Storage Service（S3）上。随着战略合作伙伴关系的进一步扩展，AWS将成为福克斯、FX有线电视网、国家地理，20世纪福克斯电视、20世纪福克斯电影和福克斯体育等关键品牌按需提供超过90000个出版产品的主要平台。

对于Epic Games而言，随着“堡垒之夜”游戏继续打破增长记录而成为关注焦点，这次Epic Games通过扩大与AWS的合作伙伴关系，把整个业务都转移到AWS云上。值得注意的是，“堡垒之夜”游戏本身从一开始就是由AWS提供支持的。

AWS在一份声明中表示：“AWS的容错高性能基础设施让Epic Games能够可靠地支持全球超过1.25亿玩家，他们争相在‘堡垒之夜’游戏中夺冠。通过使用AWS，Epic Games能够扩展以满足这些玩家的需求，并在全球范围内扩展其服务。”

据说Epic Games最近在AWS那里举办了一个活动，邀请所有“堡垒之夜”游戏的玩家加入游戏，并观看仅持续几分钟的一次性全球活动。考虑到玩家们对这款游戏的狂热，流量大幅增加，但AWS能够通过Cloudfront内容交付网络和相关服务应对流量的增长。

另外，美国职业棒球大联盟长期以来一直将AWS机器学习服务用于其Statcast球员跟踪技术，并称AWS将成为其官方机器学习的提供商。

美国职业棒球大联盟将使用Amazon SageMaker开发新技术，SageMaker是一个用于创建、训练和使用机器学习模型的托管平台，用于开发“创新球迷体验”的新技术。此外，美国职业棒球大联盟还将与Amazon ML解决方案实验室合作，在比赛直播期间提供更多赛事统计数据，以及针对不同市场和地理区域量身定制的、更个性化的观看体验。

目前，美国职业棒球大联盟已经在使用SageMaker“通过评估投手、击球手、捕手来预测下一个球的类型和位置，从而测试他们能够准确预测球的程度。”他们计划使用Amazon SageMaker和自然语言处理服务Amazon Comprehend来“建立一个语言模型，以标志性的播音员音调和风格为现场游戏创建脚本，以捕捉棒球迷们熟悉的那种独特本质。”

娱乐已成为云服务提供商的一个重点市场，因为老派媒体和游戏制造商都在从传统系统转向云优先的方式。Amazon并不是唯一一个追逐娱乐市场的厂商。谷歌在6月28日直接针对好莱坞宣布增加一个洛杉矶区域，并推出一项新存储服务。