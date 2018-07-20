云收入飙升40％ SAP成功超出华尔街盈利预测

由于云服务的强劲增长，SAP今天公布的第二季度收入和利润均超出了华尔街此前预期。

至顶网软件频道消息：由于云服务的强劲增长，SAP今天公布的第二季度收入和利润均超出了华尔街此前预期。

SAP是欧洲最有价值的科技公司，其收入按固定汇率计算增长了10％，达到60亿欧元（约合69.6亿美元）。据彭博社调查的分析师预计为58.8亿欧元。在路透社的调查中，SAP的销售额也超过了分析师平均预期，营业利润增长了13％，达到10.4亿欧元。

但是SAP传统软件许可部门的销售额下降了5％至9.96亿欧元，这一定程度上给SAP的盈利带来了影响，SAP股价一度下滑接近4％。但在SAP财报电话会议上，内部部署软件销售的下降只是一带而过，重点放在了向云订阅模式的转型。

SAP正在推动转型中受益。第二季度，SAP云部门收入（以固定货币计算）增长了可观的40％，达到12.3亿欧元。新预订收入是云计算业务表现良好的一个重要指标，这部分攀升了29％，达到4.21亿欧元。

SAP的增长动力得益于两个基于HANA内存数据库构建的软件即服务套件。其中，S/4HANA是一个推出时间较早、利润最高的产品，是一系列所谓企业资源规划应用的集合，用于管理后台操作如计费等。第二季度，S/4HANA的用户群增加到8900多个企业组织，同比增加41％。

另一个是C/4HANA客户关系管理产品包，这是SAP现有客户体验业务的新成员，这部分业务在第二季度增长了65％，营收为2.42亿欧元。

尽管C/4HANA仅在六周前正式推出，但SAP首席执行官Bill McDermott在财报电话会议上将该套件称为游戏规则改写者。“我们正在风靡市场，”他继续预测SAP CRM收入将实现三位数增长。

SAP已经将全年利润和销售额的指引提高了0.5个百分点。SAP预计云计算收入将增长34％-38％，之前的预期是31％-36.5％。

McDermott在一份声明中补充说：“第四代企业应用已经向C/4HANA又迈出了一大步。再加上S/4HANA，SAP客户终于能够将其整个业务集中在为客户提供个性化体验上。 SAP提出了一个明确的战略，客户已经在第二季度对这个战略进行了验证，并且我们正在提高收入指引，以此表明我们将迎来新一波的增长。”