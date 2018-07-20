IDC：到2022年全球区块链支出预计达到117亿美元

根据IDC全球区块链支出半年度指南报告预测，到2022年全球区块链解决方案支出将达到117亿美元。在2017年到2022预测期内，区块链支出将以强劲的速度增长，五年复合年增长率（CAGR）将达到73.2％。2018年全球区块链支出预计为15亿美元，是2017年的2倍。

至顶网软件频道消息：根据IDC全球区块链支出半年度指南报告预测，到2022年全球区块链解决方案支出将达到117亿美元。在2017年到2022预测期内，区块链支出将以强劲的速度增长，五年复合年增长率（CAGR）将达到73.2％。2018年全球区块链支出预计为15亿美元，是2017年的2倍。



IDC客户洞察与分析团队研究经理Stacey Soohoo表示：“全球各地普遍对区块链热情高涨，企业和组织都在继续探索区块链的潜在商业应用。监管问题和行业标准继续阻碍着广泛采用，全球各国政府都在与企业合作制定政策和治理措施。因此，跨业务协作和区块链互操作性正在成为这种分布式记账技术发展的关键。”



美国在区块链上的投资最高，在整个预测期内占全球支出的36％。西欧将成为区块链支出的第二大区域，其次是中国，以及亚太地区（不包括日本和中国，APeJC）。IDC的这份支出指南报告涵盖的所有九个地区将在2018年到2020年预测期间展现惊人的支出增长，日本和加拿大分别以108.7％和86.7％的复合年增长率领跑。







金融部门（2018年支出为5.52亿美元）将率先带动在区块链上的支出，特别是银行业对区块链的快速采用。分销和服务业（2018年支出为3.79亿美元）将得到来自零售和专业服务行业的强劲投资，而制造业和资源行业（2018年支出为3.34亿美元）将主要受到离散制造和加工制造的推动。在美国，分销和服务业在区块链上的投资最高。而金融服务业将成为2018年西欧、中东和非洲（MEA）、以及中国和APeJC地区区块链支出的主要动力。区块链支出增长最快的行业分别是流程制造业（复合年增长率为78.8％）、专业服务业（复合年增长率77.7％）、银行业（复合年增长率74.7％）。



在金融领域，区块链可用于很多常见用例，包括监管合规、跨境支付和结算、托管和资产跟踪、贸易融资和交易后/交易结算。在分销和服务领域以及制造和资源领域，主要用例包括资产/货物管理和批次来源。跨境支付和结算将成为2018年区块链支出最大的领域（1.93亿美元），其次是批次来源（1.6亿美元）、贸易融资和交易后/交易结算（1.48亿美元），一直到2022年这都将是总支出最大的三个用例。



IDC客户洞察和分析项目副总裁Jessica Goepfert表示：“我们看到区块链在批次来源、资产与商品管理方面的支出和增幅仍然是最大的。众所周知的丑闻事件，再加上复杂的供应链和不完整的信息，这些都推动着这些领域和项目在区块链上的投资。从端到端来看，利益相关者都有解决这些问题的既得利益。制造商希望确保产品达到既定的目标，零售商和批发商寻求保证他们产品的有效性和质量，消费者则要求提供商提高透明度。”



从技术角度来看，IT服务和商业服务这两部分总共将在预测期内占到区块链总支出的大约70％，两个类别的支出相当均衡。区块链平台软件将成为服务类别之外最大的支出类别，也是整体增长最快的类别之一，此外还有安全软件。