携手两家初创公司 谷歌将区块链技术引入云端

谷歌正在积极拥抱区块链技术，今天公布了两个合作伙伴将向Google Cloud交付这种分布式记账技术。

至顶网软件频道消息：谷歌正在积极拥抱区块链技术，今天公布了两个合作伙伴将向Google Cloud交付这种分布式记账技术。

首先是谷歌与Digital Asset的合作，这家初创公司的区块链平台和开发者工具将在Google Cloud平台上提供。

尽管Google Cloud之前已经支持区块链技术，但这次与Digital Asset的合作将使开发人员现在可以访问一套完整的工具和服务，以便在Google Cloud内部按需构建、测试和部署分布式记账应用，而无需配置底层平台。

Digital Asset首席执行官Blythe Masters在一份声明中表示：“我们正在与Google Cloud合作，为开发人员提供完整的堆栈解决方案，以便他们能够释放区块链中Web级创新的潜力。通过向Google Cloud提供先进的分布式记账平台和建模语言，将减少DLT应用开发的技术障碍。”

此外，Google Cloud还参与了Digital Asset开发者计划的Beta测试，该计划为Digital Asset Modeling Language（一种专为DLT设计的新智能合约语言）提供了一个软件开发工具包。

第二个合作伙伴关系是与以太坊企业区块链初创公司BlockApps的合作，其快速部署的区块链即服务解决方案平台BlockApps STRATO将在Google Cloud上提供给企业。

据了解，BlockApps STRATO让企业可以上线一个区块链节点，该节点提供开箱即用的完整开发和部署体验。STRATO提供RESTful API，开发人员可以使用它来构建和测试他们的区块链应用，而无需手动组装IDE、编译器、钱包或其他API。

“现在客户可以探索他们在[Google Cloud平台]上使用DLT框架以及与Digital Asset和BlockApps等合作伙伴的方式，并在今年晚些时候在我们的GCP Marketplace中尝试Hyperledger Fabric和Ethereum的开源集成，”Google在博客文章中这样表示。