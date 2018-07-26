Google Cloud首席执行官谈企业创新、AI及安全

相比其他竞争对手，谷歌在企业云支持工具的商业化方面是后来者，但谷歌正在迅速制定一项差异化战略，旨在让软件开发人员使用谷歌云能够做到定制化。

相比其他竞争对手，谷歌在企业云支持工具的商业化方面是后来者，但谷歌正在迅速制定一项差异化战略，旨在让软件开发人员使用谷歌云能够做到定制化。

Google Cloud首席执行官Diane Greene

Google Cloud首席执行官Diane Greene说：“我们拥有这种底层的、令人难以置信的先进的基础设施。我们让大家可以利用人工智能，而且比在其他任何地方使用都更安全，我们有相应的工程技术来帮助真正利用起人工智能，倾听客户心声了解他们想要什么。”

谷歌今天在旧金山举行的Google Cloud Next大会上，谈到了谷歌将其云功能转变为面向企业客户的商业化产品的过程，并概述了哪些创新推动着市场发展的方向。

打造云路线图

就在踏上云旅程仅两年后，Google Cloud已经拥有7个应用和超过10亿活跃用户。 Greene将他们的快速成功归功于在技术、基础设施和安全方面的核心竞争力。

“我们管理数据和人工智能的能力，与我们在开源、安全和底层基础设施的能力结合到一起，会让每个人都承认，这是世界上最先进的技术，是一个非常无与伦比的组合，”Greene说。

即便如此，谷歌仍然必须在新的云领域中证明自己。为了获得客户的信任，谷歌制定了将这些工具推向市场的发展路线图。Greene指出，一旦客户信赖了谷歌的云产品，谷歌就可以和客户一起，以更加定制化的方法开发解决方案和制定方案策略。

“工程师从客户得到客户的需求，但是在了解客户之后，他们可以开发出客户不知道的、但是能够以更强大方式解决问题的方案，”Greene说。

除了客户关心的问题之外，Google Cloud还专注于为所有企业用户提供安全性和人工智能。在今天的会议主题演讲中，Greene称安全性是企业将运营迁移到云端的首要担忧，这也是为什么谷歌说已经将安全深入整合到各个层面，而人工智能也因为有潜力为各行各业消除繁琐的、具有挑战性的工作而成为最大的机会。

Greene表示，“所有这些让人头疼的工作都会消除，没人想做。然后人员重新分配，因为我们仍然需要这些人做事。释放他们的精力，想想他们未来会有的新发现。”