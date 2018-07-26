大会上微软公司资深副总裁、微软大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰发表了《微软智能云，引领数字未来》的主题演讲。

2018年7月23日-25日，第十届云计算大会在北京召开，大会以“聚力云上生态，赋能实体经济“为主题。由工业和信息化部、国家发改委、中国科学技术协会、北京市人民政府指导，中国电子协会主办，中国云计算技术与产业联盟、中国电子学会云计算专家委员、中国大数据专家委员会承办，业内知名媒体至顶网与计世资讯协办。大会上微软公司资深副总裁、微软大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰发表了《微软智能云，引领数字未来》的主题演讲。以下为演讲内容整理。





在近几年中，我们看到了很多轮的创新，不断地向前推进。云服务拥有无限的计算能力，物联网通过传感器收集的数据，在云上进行统一地管理，智能端再把数据从云上下载到物联网设备。此外人工智能也有极大的突破。我们整个世界正变成一个大型的、拥有强大云计算能力的计算机，并把所有的设备联通起来.

强大的Azure Stack帮助提供人工智能解决方案和企业的数字化转型

随着传感器和各种设备的更新，我们可以通过很多数据生成新的硬件来客户服务。到2020年我们数字会达到PB级，而这一点也是非常让人难以置信的。通过云、大数据和人工智能，来实现在家里、车上、城市里、工作中，以及各个行业中（例如制造业、医疗领域）的数字化转型。微软Azure目前有54个区域，数字比阿里、谷歌加起来还多，此外还在不断扩展。微软也是第一家在南非建立数据中心的云服务提供商。过去一年中，微软在中国世纪互联运营的云能力提升了3倍，我们应对客户的增长需求不断扩大Azure的服务，同时随着云计算在不断发展，需求不断的增长，我们新推出了Azur IoT Edge、Azure Stack、Azure Sphere以此支持新的计算模型。

Azure IoT Edge是开源的，它是基于Windows平台，人们可以在此开放的平台上开发应用。不需要网络的连接，开发者就可以把人工智能直接带到设备上。微软刚刚推出Azure Stack，是互联网连接的，多芯片组建设备而做的新的解决方案。在一起工作可以保护、并且驱动在智能端的设备。

微软对人工智能领域也进行了大量地投资。中国研发中心是除美国以外最大的研发中心，同时微软通过Azure在云上和端上运行，提供最全面的、最定制化的人工智能的解决方案，我们在全球有超过22项AI服务，其中包括语言、视觉、语音、知识和搜索，它们可以进行单独地定制，并且可以在云上、在本地、在数据中心、在移动设备或者物联网设备上实现多地部署。

Azure Stack是一个一体化的混合云的解决方案，它把Azure扩展到客户本地的数据中心，对于监管比较严格的客户，对他们来讲这是非常好的云解决方案。微软和几家非常强大的中国企业：华为和联想合作还有DELL，进行Azure Stack的合作。联想宣布可以接受订单，华为刚刚推出了它的混合云的解决方案。而这对于联想和华为来说都是一个很有创意的战略步骤，他们都和微软有紧密的合作。

不论是作为“一带一路”的项目，或者是作为一些新兴市场的新增长点，Azure都在帮助中国企业进行国际化地扩张。比如，小米选择Azure作为首选的云服务合作伙伴，通过Azure（包括里面的图片、备份和其他数据）进行国际化地发展，不论在中国还是海外，小米和微软一起使用Azure作为它在印度的第一个公有云的合作伙伴，下一步我们将和小米一起，探索如何在人工智能方面、在设备方面进行更为深入的合作。

远景能源也通过Azure进行全球性的扩张。远景能源是中国领先的风力发电机的提供商，他们把整体风机的管理系统和能源管理系统迁移到Azure上面，实现了全球方面的增长，微软帮助他们实现在日本、欧洲、新加坡等地的扩张，促使其成为最大的石油天然气公司之一。微软还紧密地与中国汽车厂商合作，使Azure和人工智能用于车联网平台。 同时微软也和中国最知名的媒体企业合作，把他们大型活动的直播转到Azure上面。

振华重工通过Azure把业务进行完全数字化的转型，现在他们的数字港口的解决方案（包括预测性的分析以及远程的管理能力）已经部署到7个国家的250多个港口。振华重工以及中国其他公司都在进行数字化的转型，同时向全球扩张。在扩张过程中他们面临一系列挑战，其中一个挑战就是IT方面的风险。

一些辖区并不熟悉当地的法律法规，于是我们创建了Microsoft Azure IP Advantage和客户分享，为其实现全球的扩张。我们为客户提供赔偿服务，例如OSS Azure服务。同时也将10万微软专利提供给Azure客户。上不封顶的赔偿是重要而独特的解决方案，这也是为什么Azure是最好的。

在中国大约有40万的微软生态合作伙伴，有大概10万的开发者是在微软的人工智能平台上进行开发。我们和合作伙伴一起开发销售，同时把资源和合作伙伴进行共享，这样才能够实现双赢。

微软的合作伙伴——云角，一家服务于中国的电动车厂商，在实施车联网解决方案时，他们跟微软一起来做MCVP车载系统，支持远程的定位服务，还有诊断和维修记录服务。同时他们还提供语音的辅助系统，包括翻译服务、云数据的存储和安全解决方案、一些车载的工具。

另外一个合作伙伴是广联达。广联达通过混合云和人工智能技术来帮助建筑企业的转型，同时还为客户提供数字化的解决方案，在全球范围内。有一些非常偏远的地区，Azure Stack可以让他们在混合云的解决方面有非常好的优势。同时，他们也在使用混合云的方案和人工智能解决方案，给客户带来最好的方案。这也就是为什么他们决定选择Azure Stack。

信任是基石，也是微软业务的核心

我们的企业政府和监管机构客户，他们都需要对技术加以信任。合规和信任在微软并不是排在第二位的，而是我们DNA的核心。信任是微软业务的核心。

在中国微软与世纪互联进行合作，完全满足中国各个方面的法律法规要求，微软是这个领域的领先者，帮助建立全球企业的标准。目前大家热议的一个标准就是欧盟的GDPR(《通用数字保护条例》)。2018年5月24日欧盟的GDPR正式实施，这也是第一个、也是全球最全面的关于隐私保护方面的法规，微软对GDPR有非常谨慎和认真的态度，我们不仅是第一个满足GDPR要求的跨国公司，同时也是唯一一个全球技术性的企业。微软有责任帮助全球客户，其中也包括在中国和在欧洲运营的客户，帮助他们实现GDPR的合规。

人们需要对我们技术建立信任，我们作为行业一员，我们需要赢得行业的信任，这就意味着隐私和管控是非常重要的，控制数据的隐私，控制谁可以访问它，以及谁可以访问。微软提供的是中立的数据平台，我们不会试图以任何方式使用或者利用客户数据。安全是我们的重中之重，我们要保护客户的数据，以最新的技术、流程和加密技术保护数据。每年微软花费10亿美元的费用开发新的安全技术和流程，新的加密技术来保护我们的客户数据。

更重要的是 ，在人工智能以及人工智能的伦理方面，微软成立了人工智能和伦理开发研究会，同时也建立了六项原则，第一是确保公平性，避免偏见；第二要确保公共安全；第三是保护隐私和安全；第四确保AI是包容性的，满足每个人的需求；第五是透明度，知道人工智能在做什么；第六是问责，我们对全球的人民都有问责的责任。

一家IT公司有很多的机遇，同时又有很多的责任。目前有大量的机遇是由创新技术推动的，包括云、物联网、区块链和人工智能。中国的很多企业正在使用这些技术，包括小米、远景和振华重工等。微软不断地开发令人惊讶的新的解决方案和场景，人工智能相结合的数据，应用于各种行业。但是也带来了很多思考，例如如何运用技术，以及如何运用这些技术使每个人都获益。微软每天也在不断帮助客户解决这些问题，以期获得客户更好的信任

全球的计算技术将不断高速地发展，这种发展需要信任作为基石。微软比其它的任何企业都更注重这一点。它在我们的血液中，在我们DNA中，同时也在我们使命中。我们使命就是鼓励每个人、每个组织成就不凡。