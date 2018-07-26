分析：谷歌专业云产品与AWS形成差异化竞争

如果只是复制AWS成功的部分，为什么还要向市场推出自己的云计算方案？参与企业级云计算的竞争对手们（如微软Azure和Google Cloud平台）必须向客户回答这个问题。

如果只是复制AWS成功的部分，为什么还要向市场推出自己的云计算方案？参与企业级云计算的竞争对手们（如微软Azure和Google Cloud平台）必须向客户回答这个问题。

谷歌的答案很简单：自己的云服务是即时可用的，相比之下AWS可配置的服务可能需要下些功夫。

亚马逊和谷歌是完全不同的。亚马逊拥有更大的客户群，在企业级领域让谷歌相形见绌。此外，谷歌正在利用TensorFlow开源机器学习平台以及Kubernetes容器编排等技术。

另一方面，亚马逊把高可组合性作为一种创新手段。这两种方式有利有弊，客户会根据他们的预算来决定怎样折中更平衡。

谷歌认为，与核心保持一致会让云服务变得简单易用，这是客户无法拒绝的。而这与AWS的做法完全不同。AWS的服务（例如DynamoDB NoSQL数据库）往往缺乏通用方法。

不同场上有不同的应用界面，你必须了解这一点。谷歌正在做的是用一套通用做法来简化这个问题。这意味着至少在谷歌内部，用户可以使用本地或云端启动和运行云服务，学习曲线要​​短得多。

但是谷歌以外的环境呢？ 即使谷歌内部是通用的，但如果你去Azure或AWS，彼此之间仍然不是通用的。所以使用多个云的客户仍然需要学习所需的相应技能。Google Cloud平台首席执行官Diane Greene承认，需要对通用性进行权衡。